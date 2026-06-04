BASF
Proteger al agricultor: una urgencia que se siente en la piel del campo ecuatoriano
En Ecuador, el campo no solo alimenta al país: lo sostiene. Cada jornada, miles de agricultores se levantan antes del amanecer para sembrar esperanza en cultivos de banano, cacao, flores o arroz. Pero mientras la tierra responde, hay un riesgo silencioso que sigue creciendo: la seguridad de quienes la trabajan.
Las cifras son claras y alarmantes. Hasta la semana epidemiológica 05 de 2026, se han registrado 38 casos de intoxicación por exposición a insumos agrícolas, según la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública (MSP), en conjunto con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX). Detrás de cada número hay una historia real: trabajadores, en su mayoría hombres de entre 20 y 49 años, afectados en provincias clave como Guayas, Manabí, Los Ríos y Morona Santiago.
Este no es un dato más. Es una señal de alerta.
El riesgo que no siempre se ve, pero siempre impacta
Trabajar la tierra implica enfrentar condiciones exigentes. Sin embargo, uno de los peligros más persistentes es invisible: la exposición a sustancias utilizadas para proteger los cultivos.
Las consecuencias pueden sentirse de inmediato o aparecer con el tiempo:
El riesgo que no siempre se ve, pero siempre impacta
Trabajar la tierra implica enfrentar condiciones exigentes. Sin embargo, uno de los peligros más persistentes es invisible: la exposición a sustancias utilizadas para proteger los cultivos.
Las consecuencias pueden sentirse de inmediato o aparecer con el tiempo:
- Sensación de ardor en la piel o en los ojos
- Dificultad para respirar
- Mareo, fatiga o malestar persistente
- Daños acumulativos por exposición prolongada
Seguridad que protege vidas y también productividad
Porque cuidar al agricultor no es solo una responsabilidad: es una inversión directa en la sostenibilidad del agro.
Para BASF, este principio es claro y contundente:
“No existe productividad sin seguridad. Proteger al agricultor es proteger el sustento de comunidades enteras y garantizar una agricultura sostenible a largo plazo”, afirma Fernando Mora, líder del programa Stewardship para Ecuador y Colombia.
Desde esa visión, la compañía impulsa soluciones que van más allá del rendimiento de los cultivos: buscan proteger a quien está detrás de cada cosecha.
El uso adecuado de Equipos de Protección Personal (EPP) marca la diferencia entre la exposición y la prevención. Elementos como:
- Respiradores que filtran el aire antes de llegar a las vías respiratorias
- Gafas y viseras que resguardan la vista
- Guantes resistentes a químicos que aíslan la piel
- Ropa impermeable que evita el contacto directo
- Botas de caucho que protegen desde el suelo
No solo reducen el riesgo. Generan confianza. Tranquilidad. Bienestar.
Y cuando estos equipos cuentan con certificaciones internacionales como la ISO 27065, diseñadas específicamente para el trabajo con insumos agrícolas, la protección alcanza un estándar superior.
Cuando la seguridad se vive en el campo
La diferencia no es teórica. Se siente en la práctica.
En Machachi, Pichincha, Raúl Caisaguano, productor de papa que trabaja alrededor de 150 hectáreas ha experimentado este cambio junto a su equipo: Un ejemplo de este impacto se observa en campo. Como parte de iniciativas impulsadas para promover prácticas seguras, él y su equipo trabajan utilizando Equipos de Protección Personal.
“Hoy trabajamos con mayor tranquilidad. Sabemos que estamos protegidos, que respiramos mejor y que podemos enfocarnos en hacer bien nuestro trabajo”, comparte.
Ese cambio es clave: cuando el agricultor se siente seguro, trabaja mejor, decide mejor y produce mejor.
Capacitación: el puente entre saber y actuar
El acceso a equipos es fundamental, pero no suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando el conocimiento se convierte en hábito.
Por eso, BASF impulsa programas de capacitación en todo el país que incluyen:
- Talleres prácticos sobre uso seguro de productos
- Entrenamientos en campo adaptados a cada cultivo
- Campañas junto a distribuidores y comunidades
La evidencia institucional lo respalda: el MSP y el CIATOX coinciden en que gran parte de las intoxicaciones están relacionadas con el uso inadecuado o la ausencia de protección.
Un compromiso que conecta el presente con el futuro
Hoy, la seguridad en el agro ya no puede ser opcional. Es una decisión que impacta la salud, la productividad y el futuro del país.
En BASF, este compromiso se resume en una misión clara que guía cada acción:
“Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para construir un futuro sustentable para la agricultura, conectando la innovación, los clientes y la sociedad.”
El campo ecuatoriano tiene un pulso fuerte. Se escucha en cada cosecha, en cada jornada temprana, en cada familia que depende de la tierra.
Pero ese pulso necesita protección.
Porque cuando un agricultor respira con seguridad, trabaja con confianza y vuelve sano a casa… no solo crecen los cultivos: crece el futuro de todo un país.