



Este no es un dato más. Es una señal de alerta.



El riesgo que no siempre se ve, pero siempre impacta



Trabajar la tierra implica enfrentar condiciones exigentes. Sin embargo, uno de los peligros más persistentes es invisible: la exposición a sustancias utilizadas para proteger los cultivos.



Las consecuencias pueden sentirse de inmediato o aparecer con el tiempo:

Sensación de ardor en la piel o en los ojos

Dificultad para respirar

Mareo, fatiga o malestar persistente

Daños acumulativos por exposición prolongada A esto se suman prácticas que aún persisten en el campo: manipular productos sin protección completa, reutilizar equipos deteriorados o incluso comer durante las aplicaciones. Pequeños descuidos que, repetidos día tras día, pueden convertirse en grandes riesgos.



Seguridad que protege vidas y también productividad





Porque cuidar al agricultor no es solo una responsabilidad: es una inversión directa en la sostenibilidad del agro.





Para BASF, este principio es claro y contundente: A esto se suman prácticas que aún persisten en el campo: manipular productos sin protección completa, reutilizar equipos deteriorados o incluso comer durante las aplicaciones. Pequeños descuidos que, repetidos día tras día, pueden convertirse en grandes riesgos.Porque cuidar al agricultor no es solo una responsabilidad: es una inversión directa en la sostenibilidad del agro.



“No existe productividad sin seguridad. Proteger al agricultor es proteger el sustento de comunidades enteras y garantizar una agricultura sostenible a largo plazo”, afirma Fernando Mora, líder del programa Stewardship para Ecuador y Colombia.

Desde esa visión, la compañía impulsa soluciones que van más allá del rendimiento de los cultivos: buscan proteger a quien está detrás de cada cosecha.





El uso adecuado de Equipos de Protección Personal (EPP) marca la diferencia entre la exposición y la prevención. Elementos como: Desde esa visión, la compañía impulsa soluciones que van más allá del rendimiento de los cultivos: buscan proteger a quien está detrás de cada cosecha.El uso adecuado de Equipos de Protección Personal (EPP) marca la diferencia entre la exposición y la prevención. Elementos como:



Respiradores que filtran el aire antes de llegar a las vías respiratorias

Gafas y viseras que resguardan la vista

Guantes resistentes a químicos que aíslan la piel

Ropa impermeable que evita el contacto directo

Botas de caucho que protegen desde el suelo

No solo reducen el riesgo. Generan confianza. Tranquilidad. Bienestar.

Y cuando estos equipos cuentan con certificaciones internacionales como la ISO 27065, diseñadas específicamente para el trabajo con insumos agrícolas, la protección alcanza un estándar superior.





Cuando la seguridad se vive en el campo



La diferencia no es teórica. Se siente en la práctica.



En Machachi, Pichincha, Raúl Caisaguano, productor de papa que trabaja alrededor de 150 hectáreas ha experimentado este cambio junto a su equipo: Un ejemplo de este impacto se observa en campo. Como parte de iniciativas impulsadas para promover prácticas seguras, él y su equipo trabajan utilizando Equipos de Protección Personal.



“Hoy trabajamos con mayor tranquilidad. Sabemos que estamos protegidos, que respiramos mejor y que podemos enfocarnos en hacer bien nuestro trabajo”, comparte.

Ese cambio es clave: cuando el agricultor se siente seguro, trabaja mejor, decide mejor y produce mejor.





Capacitación: el puente entre saber y actuar



El acceso a equipos es fundamental, pero no suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando el conocimiento se convierte en hábito.





Por eso, BASF impulsa programas de capacitación en todo el país que incluyen: No solo reducen el riesgo. Generan confianza. Tranquilidad. Bienestar.Y cuando estos equipos cuentan con certificaciones internacionales como la ISO 27065, diseñadas específicamente para el trabajo con insumos agrícolas, la protección alcanza un estándar superior.La diferencia no es teórica. Se siente en la práctica.En Machachi, Pichincha, Raúl Caisaguano, productor de papa que trabaja alrededor de 150 hectáreas ha experimentado este cambio junto a su equipo: Un ejemplo de este impacto se observa en campo. Como parte de iniciativas impulsadas para promover prácticas seguras, él y su equipo trabajan utilizando Equipos de Protección Personal.Ese cambio es clave: cuando el agricultor se siente seguro, trabaja mejor, decide mejor y produce mejor.El acceso a equipos es fundamental, pero no suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando el conocimiento se convierte en hábito.

Talleres prácticos sobre uso seguro de productos

Entrenamientos en campo adaptados a cada cultivo

Campañas junto a distribuidores y comunidades Los resultados son evidentes: menos incidentes, mayor organización y una cultura que prioriza la prevención, sin embargo, el camino es arduo para lograr cambiar a niveles positivos la cultura de seguridad de nuestros agricultores.



La evidencia institucional lo respalda: el MSP y el CIATOX coinciden en que gran parte de las intoxicaciones están relacionadas con el uso inadecuado o la ausencia de protección.



Un compromiso que conecta el presente con el futuro



Hoy, la seguridad en el agro ya no puede ser opcional. Es una decisión que impacta la salud, la productividad y el futuro del país.



En BASF, este compromiso se resume en una misión clara que guía cada acción:

“Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para construir un futuro sustentable para la agricultura, conectando la innovación, los clientes y la sociedad.”



El campo ecuatoriano tiene un pulso fuerte. Se escucha en cada cosecha, en cada jornada temprana, en cada familia que depende de la tierra.



Pero ese pulso necesita protección.



Porque cuando un agricultor respira con seguridad, trabaja con confianza y vuelve sano a casa… no solo crecen los cultivos: crece el futuro de todo un país. Los resultados son evidentes: menos incidentes, mayor organización y una cultura que prioriza la prevención, sin embargo, el camino es arduo para lograr cambiar a niveles positivos la cultura de seguridad de nuestros agricultores.La evidencia institucional lo respalda: el MSP y el CIATOX coinciden en que gran parte de las intoxicaciones están relacionadas con el uso inadecuado o la ausencia de protección.Hoy, la seguridad en el agro ya no puede ser opcional. Es una decisión que impacta la salud, la productividad y el futuro del país.En BASF, este compromiso se resume en una misión clara que guía cada acción:“Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para construir un futuro sustentable para la agricultura, conectando la innovación, los clientes y la sociedad.”El campo ecuatoriano tiene un pulso fuerte. Se escucha en cada cosecha, en cada jornada temprana, en cada familia que depende de la tierra.Pero ese pulso necesita protección.Porque cuando un agricultor respira con seguridad, trabaja con confianza y vuelve sano a casa… no solo crecen los cultivos: crece el futuro de todo un país.

En Ecuador, el campo no solo alimenta al país: lo sostiene. Cada jornada, miles de agricultores se levantan antes del amanecer para sembrar esperanza en cultivos de banano, cacao, flores o arroz. Pero mientras la tierra responde, hay un riesgo silencioso que sigue creciendo: la seguridad de quienes la trabajan.Las cifras son claras y alarmantes. Hasta la semana epidemiológica 05 de 2026, se han registrado, según la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública (MSP), en conjunto con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX). Detrás de cada número hay una historia real: trabajadores, en su mayoría hombres de entre 20 y 49 años, afectados en provincias clave como Guayas, Manabí, Los Ríos y Morona Santiago.