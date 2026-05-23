



La marca también es líder en fragancias en América Latina desde 2018 y se encuentra entre las cinco primeras a nivel mundial en este segmento.

Además, la marca Natura encabeza el ranking del sector de la belleza y el cuidado personal en Brasil, Argentina, Chile y Colombia, y ocupa el segundo puesto en México y se encuentra entre las cinco primeras en Perú.

Gracias al crecimiento registrado en todos los mercados, la marca ha ganado cuota de mercado en Chile, Perú y Colombia, países en los que la integración con Avon está más consolidada.





El último informe de la empresa de inteligencia de mercado Euromonitor International*, en lo que respecta a todo el año 2025, confirma que Natura es la marca número uno en Belleza y Cuidado Personal (CFT) en América Latina por novena vez consecutiva. Un segmento que, solo en la región, generó 78.800 millones de dólares el año pasado.





En el último año de una transformación que ha incluido la integración con Avon en dos de sus principales mercados, México y Argentina, y que se ha visto afectada por la caída del consumo en Brasil, Natura ha reafirmado su liderazgo regional. Esta posición se ha visto impulsada por su presencia en mercados estratégicos, como el brasileño y el argentino, que suman el 50 % de todo el segmento en América Latina. En ambos países, Natura se sitúa por delante del resto de marcas del sector en el ranking.





En Colombia, la marca Natura pasó del segundo al primer puesto y, en Chile, se mantuvo en la primera posición. En México, que representa una quinta parte del mercado total de la belleza en la región, la marca Natura se mantuvo en segunda posición. El país sigue siendo un mercado objetivo para el crecimiento de la empresa.





La marca Natura registró un crecimiento en todos los mercados y ganó cuota de mercado en Chile, Perú y Colombia, países en los que la integración con Avon, llevada a cabo entre 2023 y 2024, se encuentra en una fase más avanzada. Los resultados muestran un rendimiento positivo en estas operaciones, donde la combinación de marcas ya se ha estabilizado.





Como grupo, Natura es líder en América Latina desde 2020. El año pasado, el grupo se situó por delante del resto de marcas en Brasil y Argentina, y ocupó el segundo puesto en Colombia y Chile.









Natura también ha consolidado, por octavo año consecutivo, su liderazgo en América Latina en el sector de las fragancias, una categoría que representa la cuota de mayor valor en el segmento de la belleza y el cuidado personal. Natura, la primera marca brasileña en contar con tres perfumistas exclusivos en plantilla y responsable de creaciones olfativas únicas, compite en el mercado mundial de la perfumería y se encuentra entre los cinco principales actores del sector a nivel global.





“Alcanzar un año más de liderazgo en la región confirma que Natura es una potencia latinoamericana en el sector del cuidado personal. El año 2025 trajo consigo retos tanto por el panorama macroeconómico como por el contexto de nuestro negocio, con las etapas finales de la integración con Avon y la simplificación corporativa del grupo, ciclos que ya han concluido. Contamos con una estructura más ágil y eficiente, sin restricciones para invertir y muy bien posicionados para acelerar nuestro crecimiento en la región, impulsando la innovación y la digitalización. Latinoamérica es un mercado pujante, con fuertes expectativas de expansión y de gran relevancia para el sector de la belleza”, comentó João Paulo Ferreira, CEO.





En 2025, el GMV (Volumen bruto de mercaderías) generado por el grupo Natura en América Latina fue de 47.000 millones de reales, en línea con los resultados del año anterior en moneda constante. Como empresa que cotiza en bolsa, los ingresos de la compañía se comunican al mercado siempre de forma transparente y coherente, de conformidad con la legislación.