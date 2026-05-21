







Daniel Correa, Coordinador de Marketing de Alpina, junto a su mascota durante la jornada pet friendly impulsada por Dog Yurt, una iniciativa que promueve el bienestar y fortalece el vínculo entre colaboradores y sus perros.





Las mascotas ocupan hoy un lugar cada vez más importante en los hogares ecuatorianos, una realidad que también está transformando los espacios laborales.





De acuerdo con estudios internacionales de HABRI (2023), el 91% de los colaboradores en entornos pet friendly reporta mayor compromiso laboral, menos estrés y fortalecen las relaciones entre equipos. En Ecuador, cifras del INEC (2022) evidencian que más de 1,3 millones de hogares con niños conviven con mascotas, reflejando su creciente rol dentro del bienestar familiar.





En línea con esta tendencia, Alpina realizó el pasado 8 de mayo una jornada pet friendly en sus oficinas, con el objetivo de promover el cuidado consciente de los “alpinistas de cuatro patas”. Esta iniciativa, centrada en su snack Dog Yurt, permitió que los colaboradores compartieran una jornada laboral junto a sus perros y participaran en un curso práctico de adiestramiento.





La actividad estuvo enfocada en comportamiento positivo, convivencia y tenencia responsable. Además de vivir una experiencia diferente dentro del entorno laboral, los asistentes adquirieron herramientas útiles para fortalecer la relación con sus mascotas y contribuir a su cuidado y bienestar.





"En Dog Yurt de Alpina creemos que las mascotas son parte fundamental de la familia, y por eso buscamos generar experiencias que fortalezcan esa relación. A través de esta actividad, queremos incentivar al cuidado responsable y consciente, integrando a las mascotas en un entorno laboral que valore su bienestar", señaló Daniel Correa Haro, Coordinador de Marketing de Alpina Ecuador.





Esta jornada forma parte de las acciones de Alpina para acercarse a sus colaboradores y consumidores de una manera más humana, reforzando su compromiso con la salud y el bienestar, tanto de las personas como de sus mascotas.