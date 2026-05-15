







Sofía Eastman y Alexis Guerrero, socias fundadoras de El Gran Remate.





La primera edición en la ciudad registró una masiva convocatoria y fuerte movimiento comercial.

El evento se consolida como una iniciativa anual en Guayaquil y anuncia su regreso a Quito en el feriado de octubre de 2026.





La llegada de El Gran Remate a Guayaquil marcó un hito en la dinámica comercial de la ciudad, tras registrar una asistencia de decenas de miles de personas durante sus cuatro días de realización en Expoplaza. El evento no solo superó las expectativas en convocatoria, sino también en los índices de ventas alcanzados por las más de 60 marcas participantes.





Entre los productos más demandados por los asistentes destacaron los útiles escolares, colchones, ropa, air fryers, refrigeradores, televisores y maquillaje, reflejando tanto necesidades del hogar como tendencias de consumo actuales.





La feria, que reunió a empresas de categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, belleza, hogar y alimentos, se posicionó como un punto clave para el acceso a productos de calidad a precios reducidos, en un contexto donde el ahorro es una prioridad para los consumidores. “El resultado en Guayaquil superó ampliamente nuestras expectativas. Vimos una respuesta masiva del público y un movimiento comercial muy positivo para las marcas participantes, lo que confirma que existe una necesidad real de este tipo de espacios”, señalaron Alexis Guerrero y Sofía Eastman, socias fundadoras del evento.





Tras el éxito de esta primera edición, El Gran Remate se consolida como una iniciativa que se realizará una vez al año en Guayaquil. Asimismo, las organizadoras anunciaron que el evento también continuará en Quito, ciudad donde ya se prepara una segunda edición prevista para el feriado de octubre de 2026.





Con estos resultados, El Gran Remate se posiciona como una plataforma clave para el comercio en Ecuador, capaz de generar impacto tanto en el acceso a productos como en el impulso a la actividad económica en las ciudades donde se desarrolla.