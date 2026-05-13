Coca-Cola
Schweppes Agua con Gas lanza su marca en Ecuador con una propuesta de efervescencia duradera
Schweppes Agua con Gas se lanzó oficialmente en Ecuador, marcando su entrada en el segmento y reafirmando la apuesta de Coca-Cola Ecuador por seguir fortaleciendo su portafolio con propuestas relevantes para el consumidor local.
En este espacio, la marca compartió con invitados, aliados y asistentes la esencia de su propuesta dentro de la categoría, destacando los atributos que definen a Schweppes Agua con Gas: una burbuja fina con una efervescencia duradera y una sensación refrescante que perdura, pensadas para acompañar distintos momentos de consumo. El lanzamiento también permitió presentar un portafolio diseñado para adaptarse a diferentes ocasiones, con formatos en vidrio retornable de 300 ml, ideales para restaurantes, y presentaciones PET de 500 ml y 1,5 litros, disponibles en tiendas y supermercados a nivel nacional.
“Para Coca-Cola Ecuador, la llegada de Schweppes representa una apuesta por seguir fortaleciendo nuestro portafolio con marcas de trayectoria global, pero con propuestas claras y relevantes para el consumidor local. En este caso, con un agua con gas que destaca por su frescura y su capacidad de integrarse a distintos momentos de consumo”, señaló Daniel Moritz, Presidente de Coca-Cola Ecuador.
Por su parte, María de Lourdes Uría, Gerente de Marketing de Schweppes, destacó que esta propuesta busca responder a un consumidor que valora experiencias refrescantes y modernas al ser una marca capaz de integrarse tanto a momentos cotidianos como a espacios sociales. Con esta presentación oficial, Schweppes Agua con Gas inicia su camino en Ecuador como una propuesta que busca aportar valor a la categoría a través de una experiencia diferenciada y una presencia pensada para distintos espacios de consumo.