

Schweppes Agua con Gas se lanzó oficialmente en Ecuador, marcando su entrada en el segmento y reafirmando la apuesta de Coca-Cola Ecuador por seguir fortaleciendo su portafolio con propuestas relevantes para el consumidor local. Schweppes Agua con Gas se lanzó oficialmente en Ecuador, marcando su entrada en el segmento y reafirmando la apuesta de Coca-Cola Ecuador por seguir fortaleciendo su portafolio con propuestas relevantes para el consumidor local.





En este espacio, la marca compartió con invitados, aliados y asistentes la esencia de su propuesta dentro de la categoría, destacando los atributos que definen a Schweppes Agua con Gas: una burbuja fina con una efervescencia duradera y una sensación refrescante que perdura, pensadas para acompañar distintos momentos de consumo. El lanzamiento también permitió presentar un portafolio diseñado para adaptarse a diferentes ocasiones, con formatos en vidrio retornable de 300 ml, ideales para restaurantes, y presentaciones PET de 500 ml y 1,5 litros, disponibles en tiendas y supermercados a nivel nacional.





“Para Coca-Cola Ecuador, la llegada de Schweppes representa una apuesta por seguir fortaleciendo nuestro portafolio con marcas de trayectoria global, pero con propuestas claras y relevantes para el consumidor local. En este caso, con un agua con gas que destaca por su frescura y su capacidad de integrarse a distintos momentos de consumo”, señaló Daniel Moritz, Presidente de Coca-Cola Ecuador.





Por su parte, María de Lourdes Uría, Gerente de Marketing de Schweppes, destacó que esta propuesta busca responder a un consumidor que valora experiencias refrescantes y modernas al ser una marca capaz de integrarse tanto a momentos cotidianos como a espacios sociales. Con esta presentación oficial, Schweppes Agua con Gas inicia su camino en Ecuador como una propuesta que busca aportar valor a la categoría a través de una experiencia diferenciada y una presencia pensada para distintos espacios de consumo.