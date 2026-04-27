



Ecuador destaca en Coverings 2026 (Las Vegas), la feria de revestimientos más importante de Norteamérica, a través de Kerámikos. En este año simbólico, la empresa celebra 50 años de evolución: desde sus raíces en la cerámica artística hasta consolidarse como un referente integral de acabados. Su presencia ratifica cinco décadas de innovación y diseño nacional con proyección competitiva hacia los mercados internacionales. En este contexto, la empresa celebra su extensa trayectoria proyectando su experiencia en una de las vitrinas más influyentes del mundo.





A través de una historia de crecimiento constante, la marca ha alcanzado hitos clave, como su evolución de productor de cerámica artística a proveedor integral de soluciones de acabados, la expansión de su portafolio a más de 15.000 referencias y la consolidación de una red de 25 puntos de venta a nivel nacional. Asimismo, ha fortalecido su posicionamiento mediante la comercialización de marcas reconocidas a nivel internacional, evidenciando la transformación de la industria nacional hacia propuestas cada vez más competitivas a nivel global.





“Llegar a este aniversario participando en un escenario de tal magnitud refleja la evolución no solo de la empresa, sino de toda una industria que hoy compite con propuesta y vanguardia. Nos permite proyectar al Ecuador como un país capaz de ofrecer soluciones de alto nivel y generar conexiones reales con mercados internacionales”, William Gómez Gerente General de Kerámikos.





La industria nacional ha transformado su herencia artesanal en un ecosistema de soluciones integrales. Actualmente, la oferta integra tendencias globales en tecnología y sostenibilidad, respondiendo a una visión de expansión hacia mercados estratégicos como Estados Unidos, Centroamérica y la región andina.





La propuesta ecuatoriana en Coverings 2026 destaca por su adaptabilidad, así Kerámikos exhibió en su stand un portafolio de productos fabricados por marcas nacionales aliadas, incluyendo:





Soluciones arquitectónicas: Ecuacerámica presentó formatos específicos como el 7,5x30 cms de alta demanda para el mercado estadounidense.

Tecnología de estructura digital: Rialto mostró sus colecciones que replican texturas naturales de madera y mármol en sus formatos 60x120 y 60x60.

Productos personalizados: Cerámica decorativa orientada a arquitectos y diseñadores por parte de la línea Pasarella by Kerámikos.

Innovación funcional: Artesa exhibió su nueva línea Cobogó, elementos modulares que permiten crear fachadas y divisiones uniendo estética vanguardista y funcionalidad.





Esta exhibición marca un hito en el proceso de internacionalización del sector, donde la innovación y el diseño se consolidan como ejes diferenciadores. En línea con esta visión, Kerámikos lidera esta transición con un enfoque de inversión orientado a la expansión geográfica, reflejado en la apertura de nuevos puntos estratégicos como su local en Cumbayá. Así, la marca funciona como un puente que conecta la innovación local con las vitrinas más influyentes del mundo, fortaleciendo el posicionamiento de Ecuador en el sector.