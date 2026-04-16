El prurito o comezón asociado con la dermatitis alérgica y atópica afecta hasta el 35% de los perros atendidos en consultas veterinarias1, convirtiéndose en uno de los principales motivos de atención clínica. Esta enfermedad crónica no solo deteriora la piel, sino que impacta profundamente en la calidad de vida de las mascotas, afectando su descanso, generando irritabilidad, problemas de conducta y dificultando la convivencia con sus tutores.En un contexto donde la alta humedad, los alérgenos ambientales como ácaros del polvo, polen y mohos, y la contaminación atmosférica favorecen los brotes de dermatitis en perros, MSD Animal Health en Ecuador presentó oficialmente NUMELVI® (Atinvicitinib), el innovador tratamiento desarrollado por el laboratorio farmacéutico, el cual permite controlar la comezón y la inflamación de la piel en perros con dermatitis alérgica y atópica.La llegada de NUMELVI® a Ecuador representa un nuevo estándar de cuidado dermatológico en la práctica veterinaria local, especialmente en una estación donde los casos de prurito se incrementan notablemente, afectando la calidad de vida de las mascotas y generando preocupación en sus familias.

“La comezón persistente en los perros genera un gran desgaste emocional y económico en las familias, que viven con la preocupación constante y las repetidas consultas veterinarias. Gracias al tratamiento correcto y al seguimiento del médico veterinario, hoy es posible controlar eficazmente los síntomas y permitir que la mascota recupere su bienestar y calidad de vida”, acotó Edwin Amaya, Gerente Comercial de MSD Animal Health en Ecuador.

Avance en el control dermatológico. NUMELVI® es 10 veces más selectivo para JAK-1, en comparación con los productos de 1era generación, enfocándose específicamente en las vías inflamatorias responsables del prurito sin afectar otras funciones del organismo. Esta precisión brinda resultados visibles desde las primeras 24 horas, con la practicidad de una toma diaria oral.El producto está indicado para perros con dermatitis alérgica, incluyendo la atópica, una de las afecciones dermatológicas más frecuentes en la consulta veterinaria ecuatoriana. Los signos clínicos incluyen rascado constante, enrojecimiento, manchas de saliva por lamido excesivo, pérdida de pelo localizada, piel engrosada y lesiones secundarias que pueden derivar en infecciones y mal olor.Facilidades para su administración. Desde MSD Animal Health en Ecuador destacan que NUMELVI® se presenta en comprimidos agradables al paladar que facilitan su aceptación por parte de los perros, simplificando la rutina tanto para las mascotas como para sus tutores. Se recomienda su administración con o sin alimento, siempre bajo la supervisión del médico veterinario de cabecera.Con este lanzamiento, MSD Animal Health en Ecuador reafirma su compromiso con la innovación dermatológica y el bienestar de las mascotas, consolidando su liderazgo en el desarrollo de soluciones integrales para la salud animal.