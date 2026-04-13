



Aglomerados Cotopaxi, líder en la industria forestal y de soluciones en madera, realizó un evento exclusivo en Quito y Guayaquil para destacados arquitectos, diseñadores y clientes a ser parte activa del proceso de selección de los diseños que darán forma a su futura colección.





Los asistentes tuvieron la oportunidad de aportar sus ideas y visión, colaborando estrechamente con Aglomerados Cotopaxi para dar vida a propuestas que se alinean con las tendencias del diseño interior y las necesidades reales del mercado.





Durante el evento se realizó la selección de los diseños de la futura colección, en un espacio que también dio a conocer nuevos desarrollos del portafolio.





Se presentó Mela Resist, una solución orientada a ofrecer mayor resistencia a la abrasión y un mejor desempeño en superficies de uso intensivo.





Asimismo, se presentó la nueva línea de Superficies Premium de Aglomerados Cotopaxi, que incorpora acabados de alto brillo y mate, pensados para aportar elegancia y una estética contemporánea a los espacios interiores.





Este evento refleja la filosofía de la compañía, escuchar a sus clientes, fusionar tendencias con soluciones innovadoras y garantizar que cada diseño cumpla con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.





Gracias a este enfoque participativo, Aglomerados Cotopaxi promueve la innovación y la colaboración constante con los profesionales del sector, quienes contribuyen a la creación de productos que marcan la diferencia.