







En el marco de una de las temporadas más esperadas a nivel global, ETAFASHION marca un hito en el país al convertirse en la única tienda retail en Ecuador que cuenta actualmente con prendas oficiales de la FIFA, acercando a los ecuatorianos a vivir la emoción del Mundial desde su estilo personal.





Esta propuesta refuerza el compromiso de la marca por ofrecer alternativas alineadas a tendencias internacionales, conectando con uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y con la pasión que el fútbol despierta en millones de personas.





La colección incluye prendas oficiales de selecciones icónicas como Brasil, Argentina, España, Alemania y la favorita del país, Ecuador, permitiendo a los ecuatorianos expresar su identidad futbolera de manera auténtica. Dentro de esta propuesta, los clientes podrán encontrar camisetas, hoodies, pantalones, chompas, bermudas y básicos con diseños oficiales inspirados en la temporada mundialista, integrando estilo, funcionalidad y tendencia en una misma colección.





Estas colecciones han sido desarrolladas bajo un enfoque unisex para adultos, tanto hombres como mujeres, y además incluyen una línea infantil, permitiendo que toda la familia pueda ser parte de esta experiencia mundialista y vivir el fútbol desde su propio estilo.





Uno de los principales diferenciales de esta iniciativa es la combinación de precio y calidad, ya que ETAFASHION pone a disposición productos oficiales de FIFA con estándares internacionales a valores accesibles dentro del mercado ecuatoriano. Así, los consumidores podrán encontrar camisetas desde $22,99 más IVA, polos desde $29,99 más IVA, hoodies y chompas desde $45,99 más IVA, pantalones desde $39,99 más IVA y una línea infantil desde $22,59 más IVA, consolidando una propuesta que equilibra accesibilidad, diseño y autenticidad .





Más allá de la moda, esta iniciativa busca acompañar a los ecuatorianos en los momentos de encuentro, celebración y emoción que caracterizan esta temporada, posicionando a ETAFASHION como un punto de conexión entre el estilo y las experiencias colectivas que genera el fútbol.





“Para ETAFASHION, contar con prendas oficiales de la FIFA representa un hito importante, ya que refuerza nuestro compromiso de ofrecer propuestas relevantes y alineadas a eventos de alcance global, consolidándose como una marca cercana a las pasiones de los ecuatorianos”, destaca la marca.





Como parte de esta experiencia mundialista, ETAFASHION también pone a disposición de sus clientes el álbum oficial Panini, complementando la vivencia del Mundial desde distintas formas de conexión con el evento.





De esta manera, ETAFASHION invita a todos los ecuatorianos a vivir esta temporada mundialista con la misma pasión y emoción, sin importar dónde se encuentren, celebrando el fútbol como un lenguaje universal que une, inspira y conecta.