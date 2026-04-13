







La industria del helado muestra un crecimiento sostenido, con un aumento del 7% en ventas y 3% en lanzamientos de nuevos productos.

El chocolate lidera la categoría de helados a nivel global, presente en cerca del 30% de los lanzamientos.

Más que un postre apetecido, el helado es hoy una categoría en constante evolución, en la industria de alimentos y bebidas. Hoy, los consumidores no solo buscan sabor, sino también experiencias nuevas, ingredientes naturales y propuestas que conecten con el origen de los alimentos.





De acuerdo con Innova Market Insights, el chocolate se mantiene como el sabor líder en la categoría, presente en cerca del 30% de los lanzamientos de helados a nivel global. La categoría ha registrado un crecimiento del 7% en ventas y 3% en lanzamientos de nuevos productos, evidenciando una industria dinámica en la que la innovación en sabores juega un rol clave.





En este escenario, Ecuador lleva a esta categoría productos como el cacao, la guanábana, el maracuyá o la pitahaya, que están impulsando una nueva generación de helados con identidad propia. Estos ingredientes no solo diversifican la oferta, sino que responden a la tendencia global hacia productos más naturales, auténticos y con valor agregado.





Además, el mercado local presenta importantes oportunidades de crecimiento. Según un estudio de la UDLA, el consumo per cápita de helado en Ecuador se sitúa entre 1,5 y 2 litros anuales, por debajo de otros países de la región, lo que evidencia el potencial de desarrollo de esta categoría en el país





Tendencias que redefinen el consumo





De acuerdo con Javier Ranjel, director de Desarrollo de Negocios de Tetra Pak Andina, “el consumidor actual ha cambiado la forma en la que elige y disfruta el helado. Hoy busca productos que combinen sabor, bienestar y experiencias diferenciadas, lo que está impulsando nuevas dinámicas en la industria”.

Búsqueda de ingredientes naturales: cada vez más personas prefieren productos con listas de ingredientes simples y reconocibles. Esto ha llevado a una mayor demanda por helados elaborados con frutas reales, cacao de origen y sin aditivos artificiales. Esta tendencia también impulsa el uso de materias primas locales, que aportan autenticidad y valor al producto final Exploración de nuevos sabores: el consumidor está más abierto a salir de lo tradicional. Si bien sabores clásicos, como chocolate y vainilla, se mantienen, crece el interés por combinaciones innovadoras, especialmente aquellas inspiradas en frutas tropicales o ingredientes locales. Esta apertura permite a la industria desarrollar propuestas más creativas y diferenciadas. Equilibrio entre indulgencia y bienestar: los consumidores buscan opciones que les permitan darse un gusto sin excesos. Por eso, ganan espacio alternativas con menor contenido de azúcar, versiones sin lactosa o propuestas plant based, que mantienen el sabor y la textura. Consumo durante todo el año: el helado ha dejado de ser un producto estacional. Gracias a la innovación en formatos, presentaciones y ocasiones de consumo, hoy forma parte de la dieta cotidiana, incluso en épocas más frías. Esto ha impulsado el desarrollo de porciones individuales, snacks y nuevas experiencias de consumo. Sostenibilidad como factor de decisión: el impacto ambiental es cada vez más relevante. De acuerdo con el estudio ‘Hola Consumo Responsable’ impulsado por el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad CERES, más del 50% de los ecuatorianos demuestra apertura hacia prácticas de consumo sostenible, lo que evidencia una mayor conciencia sobre el impacto ambiental de sus decisiones.





Innovación y tecnología: claves para el desarrollo del sector





Detrás de esta evolución existen procesos tecnológicos que permiten aprovechar al máximo los ingredientes naturales, manteniendo su calidad, sabor y valor nutricional. En este contexto, Tetra Pak impulsa soluciones que ayudan a los fabricantes a innovar en sus productos, optimizar procesos y responder a las nuevas demandas del mercado.





Natalia Rodríguez, directora Comercial de Tetra Pak Ecuador, señala que “hoy vemos una industria del helado mucho más dinámica, en la que la innovación se refleja en nuevas formulaciones, combinaciones de sabores y tecnologías que permiten preservar mejor las propiedades de los ingredientes. Esta evolución también está vinculada a la sostenibilidad, a través de procesos más eficientes y el uso responsable de recursos. Además, la incorporación de ingredientes de alta calidad, como frutas reales o cacao de origen, aportan valor, autenticidad y una experiencia diferenciada para el consumidor. Ecuador tiene un gran potencial para destacar en este segmento”.





Para responder a estas tendencias, Tetra Pak desarrolla herramientas y soluciones enfocadas en:





Optimizar la formulación de productos para mejorar textura y calidad

Incorporar ingredientes funcionales y alternativas innovadoras

Garantizar procesos eficientes y seguros

Reducir el impacto ambiental en la producción





Estas soluciones permiten a la industria crear productos diferenciados, alineados con las expectativas del consumidor actual. La combinación de biodiversidad, innovación y tecnología abre el camino para posicionar a Ecuador como un referente en la creación de helados con identidad local.



