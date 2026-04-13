







Aunque a simple vista los muebles pueden parecer limpios, en realidad pueden convertirse en un foco silencioso de acumulación de ácaros, polvo y bacterias, elementos que impactan directamente en la calidad del aire dentro del hogar y en la salud de quienes lo habitan.





Sofás, colchones, almohadas y alfombras concentran partículas microscópicas que se acumulan con el uso diario y que, sin un mantenimiento adecuado, pueden desencadenar alergias, problemas respiratorios e incluso afecciones en la piel.





Los ácaros del polvo son microorganismos invisibles que prosperan en ambientes cálidos y húmedos, especialmente en superficies textiles. Se alimentan de células muertas de la piel y pueden multiplicarse rápidamente en muebles que no reciben una limpieza profunda periódica. Por ejemplo, un colchón a lo largo de los años puede llegar a duplicar su peso debido a la acumulación de estos residuos.





Para Cristina Guerrero, Diseñadora de muebles y jefe de categorías de Colineal, “la limpieza profunda del hogar es una inversión directa en la salud y el descanso diario”.





¿Cómo mantener los muebles realmente limpios?





Cristina, recomienda algunas prácticas simples que ayudan a reducir la acumulación de estos agentes y mejorar el ambiente en el hogar:





Aspirar regularmente sofás, colchones y alfombras regularmente para eliminar polvo y residuos acumulados.

Ventilar los espacios diariamente, permitiendo la circulación de aire y reduciendo la humedad donde proliferan los ácaros.

Limpiar derrames de inmediato, especialmente en muebles tapizados, para evitar la proliferación de bacterias.

Utilizar fundas lavables en cojines o sofás, facilitando su limpieza periódica.

Exponer colchones y cojines al sol ocasionalmente, ya que la luz solar ayuda a reducir microorganismos.

Realizar limpiezas profundas cada 6 meses, especialmente en muebles de uso frecuente.





Así mismo, el experto ofrece recomendaciones específicas de limpieza de acuerdo al material:





Piedra sinterizada o cerámica: limpiar con paño húmedo y jabón neutro; evitar ácidos, abrasivos, golpes y derrames prolongados.

Mármol: usar paño húmedo; solo con agua, evitar productos ácidos; proteger con individuales o portavasos ya que las bebidas pueden manchar.

Microfibra: aspirar regularmente; limpiar manchas con agua fría y jabón especial sin frotar; limpieza profesional anual.

Cuero vegano: limpiar con paño seco o húmedo; evitar alcohol, solventes, calor y sol directo.

Cuero natural: limpiar con paño seco o apenas húmedo; evitar químicos; mantener lejos del calor y sol; usar acondicionador específico (puede cambiar de tono con el tiempo).





Si bien estos hábitos ayudan a mantener el orden y la higiene, con el tiempo las partículas se acumulan en capas más profundas de los tejidos, donde la limpieza doméstica no siempre logra llegar.





En este contexto, contar con soluciones especializadas puede ser un complemento para garantizar una limpieza más profunda y prolongar la vida útil del mobiliario.





Colineal, a través de su servicio de Asistencia de Hogar, ofrece planes de mantenimiento y limpieza para muebles, orientados a conservar sus condiciones y mejorar el entorno en el hogar. Estas limpiezas programadas contribuyen a mantener la calidad de los muebles en el tiempo y al bienestar de la familia.





En el Día Mundial de la Salud, es momento de volver la mirada a esos elementos del hogar que acompañan la rutina diaria y que, aunque suelen pasar desapercibidos, pueden influir de forma directa en el bienestar y la calidad de vida de las personas.