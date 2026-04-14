







En línea con su compromiso con la sostenibilidad y el impacto social, Mall del Sol impulsa la campaña “Jeans con Propósito”, una propuesta inicial que empezó en agosto de 2025 promoviendo la recolección de prendas en desuso por parte de sus visitantes.





A partir de esta acción, y con el objetivo de generar un impacto más allá de la donación, se establece una alianza con Fundación Acción Solidaria para transformar jeans donados en nuevas oportunidades para mujeres emprendedoras. En su fase inicial, la campaña invitó a los visitantes del centro comercial a donar jeans en desuso, integrándolos en una iniciativa con propósito.





Como incentivo, quienes se sumaron a la jornada de recolección accedieron a beneficios en tiendas participantes, logrando así una participación activa de clientes y marcas dentro del ecosistema del centro comercial.





Para Sofía Naranjo, Gerente Comercial y de Desarrollo Corporativo de Mobilsol, “Jeans con Propósito demuestra que el impacto real se construye cuando conectamos a la comunidad con acciones concretas. Esta iniciativa nos permite transformar estas prendas donadas en oportunidades tangibles para mujeres, generando valor que trasciende lo comercial”.





En una segunda fase, se concretó una alianza con Fundación Acción Solidaria para que las prendas sean intervenidas y transformadas por mujeres de la institución en productos como chaucheras, billeteras, cartucheras y carteras. Estas piezas formarán parte de “El Caminito” de Mall del Sol, cuya próxima jornada se realizará del 16 al 19 de abril.





Este espacio no solo visibiliza el resultado del proceso, sino que también impulsa la generación de ingresos y el fortalecimiento del emprendimiento local. “Jeans con propósito” es un modelo de triple impacto: ambiental, al promover la reutilización textil; social, al impulsar el empoderamiento femenino; y económico, al generar oportunidades sostenibles para las beneficiarias. De esta manera, el centro comercial se posiciona como un articulador de iniciativas que generan valor más allá de lo comercial.





Por su parte, Karla Gende, Coordinadora de proyectos FAS, destacó que “este tipo de alianzas permite transformar realidades, brindando herramientas y oportunidades para que más mujeres puedan desarrollar sus habilidades y generar ingresos para sus familias”.





Una vez más, Mall del Sol convierte la participación de su comunidad en un motor de oportunidades, donde cada acción se traduce en impacto real para quienes forman parte de este proceso.