







El comercio electrónico en Ecuador arranca el año con uno de sus eventos más esperados: la primera edición del Cyberday.ec 2026, que se llevará a cabo del 20 al 22 de abril, consolidándose como la edición número 25 consecutiva de esta iniciativa impulsada por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE).





Durante tres días, miles de usuarios podrán acceder a descuentos exclusivos, promociones especiales y experiencias de compra 100% digitales a través de nuestra web oficial www.cyberday.ec, donde se reunirán marcas líderes, comercios nacionales e internacionales.





Esta edición llega en un momento estratégico del año, convirtiéndose en la oportunidad ideal para realizar compras por Día de la Madre, así como por regreso a clases en la región Costa, con ofertas en útiles escolares, mochilas, calzado y tecnología.





Cyberday.ec mantiene su propuesta de valor con una amplia variedad de categorías, entre las que destacan: Tecnología, Electrodomésticos, Hogar, Moda, Belleza, Salud, Turismo, Infantil, Deportes, entre otras.





En esta nueva edición participarán reconocidas marcas como: Nuvei, Tiendamia, TIA, CRECOS, Orve Hogar, Almacenes Japón, Promart, Pycca, LG Electronics, RM, Mercado Libre, Pharmacy´s, Polipapel, Cruz Azul, Deprati, Totto, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Decameron, Sony, Carestino, Sie7e, American Eagle, Colineal, TVentas, Medicity.





Además, el evento continúa fortaleciendo el ecosistema digital del país, ofreciendo una plataforma segura, intuitiva y accesible para los usuarios, con mejoras constantes en la experiencia de navegación y compra.



