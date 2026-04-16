







La gastronomía del mar se convierte en protagonista en Le Gourmet, restaurante de Hoteles Oro Verde, con el lanzamiento de su esperado Festival de Mariscos, una propuesta que combina frescura, calidad y una experiencia culinaria en vivo que conecta a los comensales con lo mejor de la costa ecuatoriana.





El festival destaca por su concepto basado en la frescura del producto y el show cooking, donde los asistentes podrán disfrutar de preparaciones al momento que resaltan la autenticidad de los sabores marinos. Esta experiencia dinámica busca diferenciarse a través de una propuesta interactiva que pone en escena la riqueza gastronómica del país.





Durante el festival, los comensales podrán degustar una amplia variedad de mariscos frescos, entre ellos ostras, tartar de atún, salmón y langostinos preparados en vivo.





Además, el buffet contará con una exhibición de pesca fresca que incluye róbalo, corvina y salmón, permitiendo apreciar la calidad del producto en su estado natural. Entre los platos insignia destacan las ostras frescas y el encocado de langostino, dos preparaciones que reflejan la esencia del festival.





Todos los ingredientes utilizados son de origen local, provenientes de zonas reconocidas por su calidad como Puerto López, Posorja y el puerto de Manta, lo que garantiza frescura y trazabilidad en cada preparación.





La propuesta gastronómica está liderada por el chef Miguel Alvarado, quien imprime su visión centrada en el respeto por el producto y la exaltación de sus cualidades naturales. "Nuestra cocina resalta la frescura del mar, llevando cada ingrediente a su máxima expresión", señala.





Como complemento, el festival incluye una cuidada selección de vinos blancos, ideales para maridar con los sabores del mar y realzar la acidez y delicadeza de cada plato.





El Festival de Mariscos se realizará todos los viernes en Le Gourmet, en horario de 12h00 a 15h30, bajo un formato buffet. Si bien no es obligatorio, se recomienda realizar reservas previamente al +593 98 117 7375.





Esta iniciativa forma parte de la constante innovación gastronómica de Hoteles Oro Verde en Guayaquil, consolidando su posicionamiento como un referente en experiencias culinarias de alta calidad. A través de propuestas como esta, la marca continúa apostando por conceptos que integran producto, técnica y experiencia, elevando la oferta gastronómica local.