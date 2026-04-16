



Cada año se diagnostican cerca de 10 millones de nuevos casos de demencia en el mundo, siendo la enfermedad de Alzheimer responsable de hasta el 70% de ellos.1

Históricamente, la investigación profunda de estos trastornos ha requerido de procedimientos invasivos y dolorosos para el paciente, como la extracción de líquido cefalorraquídeo.

El desarrollo de nuevos ensayos sanguíneos permitirá a los científicos investigar estas enfermedades neurológicas a gran escala mediante un método automatizado y mucho menos invasivo





Cada año, casi 10 millones de personas en el mundo reciben una noticia que le cambia la vida a toda la familia: el diagnóstico de demencia. De todos esos casos, la gran mayoría (entre el 60% y el 70%) son por la enfermedad de Alzheimer1. Es una condición dura, que apaga poco a poco los recuerdos y vuelve a los pacientes cada vez más dependientes de sus seres queridos para poder vivir.





Para que los científicos puedan entender cómo avanza este mal en el cerebro y buscar cómo frenarlo, necesitan buscar "pistas" o señales químicas en el cuerpo. El gran problema es que, tradicionalmente, la única forma de encontrar esos rastros era mediante una punción lumbar. En palabras sencillas: un procedimiento bastante doloroso e incómodo donde se inserta una aguja larga en la parte baja de la espalda para extraer líquido de la columna.





Hoy, la tecnología médica acaba de dar un salto gigante para acabar con ese miedo. Ahora, los científicos pueden buscar esas mismas pistas del Alzheimer en un lugar mucho más fácil: un simple examen de sangre. Gracias a nuevas máquinas y pruebas automatizadas, una muestra de sangre es suficiente para detectar las señales que deja la enfermedad en el cuerpo.





Hay que tener en cuenta que, por ahora, estas nuevas pruebas de sangre son una herramienta de uso exclusivo para que los científicos investiguen en sus laboratorios, y no para dar un diagnóstico final en el hospital. Sin embargo, es el eslabón que faltaba: al ser un método tan fácil, los investigadores pueden hacer estudios a miles de personas sin causarles molestias, lo que acelera enormemente la comprensión de cómo funciona el cerebro.





"La industria está firmemente enfocada en ampliar el acceso de los investigadores al análisis de sangre que puedan reducir la carga de las pruebas invasivas para comprender mejor estas enfermedades y ayudar a abordar el creciente impacto social de las condiciones neurodegenerativas", explicó Jim Freeman, responsable de Investigación y Desarrollo de Soluciones para Laboratorio Central en Siemens, la empresa tecnológica detrás de estas pruebas.





De acuerdo con Henrik Zetterberg, un reconocido científico internacional en este campo, se revela que esta tecnología lo cambia todo, ya que los análisis de sangre son mucho más fáciles para todos, permitiendo investigar a mayor escala sin traumatismos.





En regiones como Latinoamérica, donde la esperanza de vida de los adultos mayores ha aumentado casi 5 años en las últimas décadas2, darle a la comunidad médica estas herramientas sin dolor es una luz de esperanza. Es el primer gran paso para que, en un futuro cercano, entender y detectar el Alzheimer sea tan fácil y normal como ir al centro de salud del barrio a hacerse un examen de rutina.