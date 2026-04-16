La esperada miniserie chilena “La casa de los espíritus”, basada en la icónica novela de Isabel Allende, se estrenará el próximo 29 de abril de 2026 en Prime Video, la plataforma a la que acceden sin costo adicional los suscriptores de DIRECTV y DGO.





La producción, que promete posicionarse como uno de los lanzamientos más relevantes del año, tanto en Chile como en Latinoamérica, sigue la historia de la familia Trueba, cruzando generaciones, memoria y contexto político en un relato que, desde su publicación en 1982, se consolidó como parte fundamental de la identidad cultural chilena y latinoamericana.









Filmada en Chile durante 2024, la miniserie cuenta con ocho capítulos y tiene entre sus productoras ejecutivas a la propia Isabel Allende, junto a Eva Longoria y Courtney Saladino, lo que refuerza su proyección internacional.





El reparto está encabezado por Alfonso Herrera, que personifica a Esteban Trueba, y por Nicole Wallace y Dolores Fonzi, que interpretan distintas etapas de la vida de Clara del Valle. También incluye a Fernanda Castillo, como Férula; Aline Kuppenheim, como Nívea del Valle; Eduard Fernández, como Severo del Valle; Fernanda Urrejola, como Blanca; Juan Pablo Raba, como el Tío Marcos, y Pablo Macaya, como Pedro Tercero, entre otros.





Además, la multipremiada artista chilena Mon Laferte, creó exclusivamente el tema principal de la miniserie, titulado "Nuestra Casa".





Dónde ver “La casa de los espíritus”





Los primeros tres capítulos de la serie estarán disponibles en Prime Video, plataforma a la que acceden sin costo adicional los usuarios de DIRECTV y DGO, desde el 29 de abril de 2026. El 6 de mayo se estrenarán dos nuevos episodios y los tres últimos llegarán a la plataforma de streaming el 13 de mayo.





Cómo activar Prime Video sin costo si eres cliente de DIRECTV





Para los clientes de DIRECTV, la activación de Prime Video sin costo adicional se realiza de manera simple a través de la plataforma MiDIRECTV. Aquellos usuarios que ya cuentan con una cuenta pueden iniciar sesión directamente, mientras que quienes aún no la tengan deben crear su usuario y contraseña en el sitio oficial de DIRECTV.





Una vez dentro de MiDIRECTV, el cliente debe buscar el mensaje “Activar Prime Video para comenzar” o dirigirse a la sección de plataformas de streaming. En caso de tener una suscripción previa a Prime Video, es necesario cancelarla antes desde el sitio de ayuda de la plataforma, para evitar conflictos en la activación del beneficio.





Tras la activación, el sistema redirigirá al sitio de Prime Video donde el usuario deberá crear una cuenta ingresando sus datos personales. Durante este proceso, recibirá un correo electrónico de verificación con un código de seguridad, el cual deberá copiar y pegar en el campo correspondiente para completar el registro. Con este paso, la cuenta quedará activada y el usuario solo debe descargar la aplicación de Prime Video en sus dispositivos e iniciar sesión con su usuario y contraseña para comenzar a disfrutar del contenido.





En el caso de los clientes de DGO, la activación también es directa desde la plataforma. El usuario debe ingresar con sus credenciales, dirigirse a la sección “Configuración y cuenta” y activar Prime Video siguiendo las indicaciones en pantalla. Una vez completado el proceso, el servicio quedará habilitado para su uso.