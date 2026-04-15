







En una iniciativa que busca propiciar un ambiente divertido, participativo y alineado a la pasión por el fútbol, Ciudad Comercial El Recreo impulsa la actividad “Firmemos juntos la camiseta de la selección”, una propuesta que invita a los visitantes el 18 y 19 de abril a la Plaza de los Artistas, para un recorrido entretenido, visual e interactivo.





Los asistentes podrán firmar una camiseta simbólica de La Tri, dejando su huella y formando parte de un mensaje colectivo de apoyo.





Como parte de la experiencia, los visitantes podrán participar en dinámicas como el “mete gol” o el futbolín, en las que tendrán la oportunidad de ganar premios. A esto se suma un ambiente cargado de energía, ambientado con música temática futbolera que potenciará la emoción del momento, junto con trivias y cascaritas, y bailar con una animada batucada que reforzará la energía y emoción de la jornada.





“Buscamos constantemente generar experiencias que conecten emocionalmente con nuestros visitantes. El fútbol es una pasión que une a todos, y con esta activación queremos que cada persona se sienta parte de la selección y viva un momento especial junto a nosotros”, explica Marianela Berrazueta, administradora general de Ciudad Comercial El Recreo.





Es así como Ciudad Comercial El Recreo reafirma su compromiso de ofrecer experiencias innovadoras que convierten cada visita en un momento único, fortaleciendo su vínculo con las familias y celebrando juntos las pasiones que unen a la comunidad.