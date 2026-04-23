

Reebok, marca global con un legado profundamente arraigado en el deporte y la cultura, llegó a Ecuador con su campaña “Born Classic. Worn for Life.”, protagonizada por la reconocida artista Karol G, actual imagen global de la marca. Esta nueva etapa representa mucho más que el relanzamiento de una colección: es la reafirmación de un legado que ha trascendido generaciones. Con el regreso de siluetas icónicas como las Classic Leather y Club C, Reebok celebró piezas que nacieron en el performance deportivo y evolucionaron hasta convertirse en símbolos culturales atemporales. En Ecuador, la marca da un paso más allá al conectar su historia global con el talento local emergente. Reebok, marca global con un legado profundamente arraigado en el deporte y la cultura, llegó a Ecuador con su campaña “Born Classic. Worn for Life.”, protagonizada por la reconocida artista Karol G, actual imagen global de la marca. Esta nueva etapa representa mucho más que el relanzamiento de una colección: es la reafirmación de un legado que ha trascendido generaciones. Con el regreso de siluetas icónicas como las Classic Leather y Club C, Reebok celebró piezas que nacieron en el performance deportivo y evolucionaron hasta convertirse en símbolos culturales atemporales. En Ecuador, la marca da un paso más allá al conectar su historia global con el talento local emergente.





En este contexto, Reebok presentó una colaboración única junto al diseñador SANTO (Camilo Ayala), una de las voces más innovadoras de la moda contemporánea en el país. SANTO, es un diseñador de moda ecuatoriano, reconocido por ser el creador de la marca SANTO 6, marca que se distingue en Ecuador, donde se prioriza la atención al detalle y la producción artesanal, asegurando que cada prenda sea confeccionada manualmente, desde su diseño hasta su acabado final.







La colección que presentó Santo nace desde la idea de que lo clásico no es algo que se construye, sino algo que se trae consigo desde el origen. Inspirada en el renacer de lo clásico, la propuesta busca reinterpretar ese concepto desde la modernidad, devolviéndole vigencia a través de piezas que conectan con la esencia creativa que siempre ha definido al artista, incluso antes de nacer. La colección que presentó Santo nace desde la idea de que lo clásico no es algo que se construye, sino algo que se trae consigo desde el origen. Inspirada en el renacer de lo clásico, la propuesta busca reinterpretar ese concepto desde la modernidad, devolviéndole vigencia a través de piezas que conectan con la esencia creativa que siempre ha definido al artista, incluso antes de nacer.

“Esta colaboración con Reebok representa un punto de encuentro entre herencia y evolución: una oportunidad para plasmar su visión en una marca icónica, demostrando que lo clásico no pierde valor con el tiempo, sino que se transforma y se reafirma”, comenta el diseñador ecuatoriano.





Como parte de esta experiencia, el evento contó con la presentación de Dosache, artista urbano de gran reconocimiento dentro del género, quien aportará una energía contemporánea que tiene sinergia con el concepto de la colección. Además, nos acompañó, el ilustrador y grafitero Starmanfunk, Jorge Luis Calderón, quien personalizó en vivo el calzado Reebok, con su estilo único para convertir cada par en una pieza irrepetible que fusiona arte, identidad y expresión personal.





UNA ALIANZA QUE PROYECTA EL LEGADO HACIA EL FUTURO





La colaboración entre Reebok y SANTO da vida a Reeborn, una colección que reinterpreta prendas originales de la marca a través de un enfoque conceptual y experimental. Las piezas transforman el lenguaje del sportswear, explorando nuevas siluetas, materiales y significados, sin perder la esencia que define a los Reebok Classics. Más que una colección, Reeborn es una declaración creativa: un punto de encuentro entre el legado global de la marca y la visión artística local, donde tradición e innovación conviven en equilibrio.





UNA EXPERIENCIA INMERSIVA EN EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO





La presentación de la colección se llevó a cabo en un desfile único en el Museo de Arte Contemporáneo de Quito, un espacio emblemático que refuerza el vínculo entre moda, arte y cultura. El evento se definió como una pasarela inmersiva donde las piezas cobraron vida en un recorrido visual que simboliza la transformación del legado: de lo funcional a lo conceptual, de lo global a lo local. Esta experiencia busca redefinir la forma en que la moda se percibe, posicionándola como un lenguaje artístico en constante evolución.





REEBOK: ENTRE EL LEGADO Y LA NUEVA GENERACIÓN





Con esta iniciativa, Reebok reafirma su posición como una marca que no solo mira hacia su historia, sino que la proyecta hacia el futuro a través de nuevas voces creativas. La presencia de Karol G como imagen global refuerza esta visión, conectando autenticidad, cultura y estilo con una audiencia global. Al mismo tiempo, su alianza con SANTO demuestra el compromiso de la marca por impulsar el talento local, integrándolo en un diálogo creativo que trasciende fronteras.