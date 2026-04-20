

Andalucía reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de la población ecuatoriana a través de su apoyo sostenido a la Cruz Roja Ecuatoriana, consolidando una alianza estratégica que ha permitido alcanzar 3.910 atenciones y 814 eventos a nivel nacional entre 2023 y lo que va de 2026. Durante este periodo, la base ubicada en el sector Andalucía lidera la gestión con 2.957 atenciones y 636 eventos, seguida de La Villaflora con 831 atenciones y 178 eventos. Andalucía reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de la población ecuatoriana a través de su apoyo sostenido a la Cruz Roja Ecuatoriana, consolidando una alianza estratégica que ha permitido alcanzar 3.910 atenciones y 814 eventos a nivel nacional entre 2023 y lo que va de 2026. Durante este periodo, la base ubicada en el sector Andalucía lidera la gestión con 2.957 atenciones y 636 eventos, seguida de La Villaflora con 831 atenciones y 178 eventos.





Estos resultados reflejan el impacto directo de las acciones conjuntas en beneficio de miles de personas en distintas localidades del país. Solo en 2025, el trabajo articulado permitió desarrollar una operación robusta con tres bases activas:





• Base Andalucía: 1.074 atenciones, 230 eventos y 17.913 kilómetros recorridos.





• Base Villaflora: 373 atenciones, 103 eventos y 4.849 kilómetros recorridos.





Estas cifras evidencian no solo el alcance territorial del programa, sino también la capacidad operativa desplegada para garantizar atención oportuna en jornadas médicas, campañas de donación de sangre y cobertura de emergencias.





“En Andalucía entendemos que la solidaridad debe traducirse en acciones concretas. Esta alianza con Cruz Roja nos permite llegar a quienes más lo necesitan, salvando vidas y generando bienestar en nuestras comunidades”, señaló Gabriela Pesantez, Líder de Gestión Estratégica de Andalucía.





El impacto también se mantiene en 2026, donde en los primeros meses del año ya se registran 217 atenciones y 14 eventos, lo que demuestra la continuidad y sostenibilidad de esta iniciativa.





“Más allá de las cifras, este trabajo conjunto refleja nuestro propósito institucional de contribuir activamente al desarrollo social del país, fortaleciendo redes de apoyo que marcan una diferencia real en la vida de las personas”, agregó la vocera.





Con este tipo de acciones, Andalucía no solo ratifica su solidez y compromiso social, sino que se posiciona como un actor clave en la construcción de una sociedad más solidaria, resiliente y preparada ante situaciones de emergencia.