

Fanta y el gaming son la combinación perfecta, y ahora es momento de entrar al juego y venir por tu Fanta®. En el marco del aniversario número 25 de Xbox, Fanta lleva su portafolio a otro nivel con una colaboración gamificada que incluye personajes icónicos de títulos legendarios de Xbox. Por primera vez, esta alianza reúne el irresistible sabor de Fanta con la emoción del gaming, a través de desafíos inolvidables, deliciosa Fanta y recompensas épicas en Ecuador. Fanta y el gaming son la combinación perfecta, y ahora es momento de entrar al juego y venir por tu Fanta®. En el marco del aniversario número 25 de Xbox, Fanta lleva su portafolio a otro nivel con una colaboración gamificada que incluye personajes icónicos de títulos legendarios de Xbox. Por primera vez, esta alianza reúne el irresistible sabor de Fanta con la emoción del gaming, a través de desafíos inolvidables, deliciosa Fanta y recompensas épicas en Ecuador.





La colección de edición especial presenta takeover de personajes de algunas de las franquicias más icónicas de Xbox, incluyendo Call of Duty y Diablo IV. Estos personajes icónicos se apoderan de Fanta por una razón: en todo el mundo, los fans “quieren Fanta” … y ahora es su turno de ir por ella a través de desafíos exclusivos y activaciones digitales.





“En Fanta creemos en llevar el reto ‘¿Quieres Fanta? ¡Ven por ella!’ a lo que más apasiona a nuestros fans, y esta alianza con Xbox lo lleva a un nuevo nivel de experiencia llena de sabor y juego”, afirmó Ibrahim Salim Khan, vicepresidente de la categoría global de sabores gaseosos. “Imaginamos un mundo donde el irresistible sabor de Fanta es tan delicioso que atrae a los jugadores a una aventura de escala multiverso. Estamos emocionados de lanzar esta colaboración con Xbox, sumergiendo a los fans en los mundos de sus juegos favoritos, uniéndose a personajes icónicos y enfrentando desafíos épicos para demostrar hasta dónde llegarían por recuperar su Fanta.”





A partir de abril, los fans podrán adquirir la colección de edición especial, pero esto es solo el primer nivel de la experiencia. Desde el 27 de abril, los productos Fanta y Xbox 2026 de la colección desbloquearán acceso a una serie de desafíos dentro de las franquicias de gaming. Los jugadores podrán jugar con personajes icónicos y competir en desafíos inéditos de Fanta Rewards Chest para ganar premios, merchandising y experiencias emocionantes. En Ecuador tendremos 300k en premios digitales por participar de esta experiencia única.





“Esta alianza con Fanta reúne a dos marcas que viven de la creatividad y la autoexpresión”, afirmó Marcos Waltenberg, GM de Alianzas de Xbox. “Juntos estamos creando experiencias que conectan con los fans donde están y celebran la alegría de jugar, dentro y fuera de la pantalla.”





La colección de edición especial de Fanta y Xbox estará disponible a nivel global, incluyendo 12 países y territorios de América Latina. En Ecuador se encontrarán disponibles a partir de abril en tiendas y supermercados en presentaciones de botellas PET, con el Programa de Recompensas iniciando en abril de 2026. Para más información sobre la alianza y cómo participar, visita https://www.coca-cola.com/ec/es y sigue a Fanta y Xbox en https://www.instagram.com/fantaec/ -