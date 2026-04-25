

En un contexto donde la sostenibilidad y la seguridad energética son desafíos prioritarios para el país, SolarTeam marca un nuevo hito en la transición energética del Ecuador al evidenciar el impacto ambiental acumulado de sus instalaciones solares desde 2020, que hoy equivale a la absorción de carbono de 25.000 árboles, bajo un concepto que la compañía define como “bosque solar”. En un contexto donde la sostenibilidad y la seguridad energética son desafíos prioritarios para el país, SolarTeam marca un nuevo hito en la transición energética del Ecuador al evidenciar el impacto ambiental acumulado de sus instalaciones solares desde 2020, que hoy equivale a la absorción de carbono de 25.000 árboles, bajo un concepto que la compañía define como “bosque solar”.





A diferencia de los modelos tradicionales de compensación ambiental, el “bosque solar” (como lo denomina SolarTeam) propone una nueva forma de entender el impacto ambiental: no depende de la plantación física de árboles, ni de la intervención del suelo, sino de la generación de energía limpia que evita emisiones de gases de efecto invernadero desde la fuente. Este enfoque transforma la manera en que las empresas producen y consumen energía, ya que cada sistema instalado no solo genera eficiencia y ahorro, sino también una reducción directa de emisiones, disminuyendo la dependencia de combustibles fósiles y del sistema hídrico.





Este resultado es fruto de cinco años de operación continua desde la fundación de la empresa en 2020, período en el que SolarTeam ha desarrollado más de 150 proyectos a nivel nacional, alcanzando una generación acumulada de 37,43 GWh de energía limpia.





“Este hito demuestra que el impacto ambiental puede ser medible, escalable y alineado directamente con la operación del sector productivo. No se trata solo de generar energía, sino de transformar la forma en que las empresas se relacionan con ella”, destaca Daniel Rosero, Gerente Técnico de SolarTeam.





El crecimiento de la compañía supera los 60 MW de capacidad instalada en el país, con más de 101.000 paneles solares implementados en sectores industriales, comerciales y agroindustriales, y una proyección de continuar expandiendo su infraestructura en los próximos meses.





En un contexto donde el Ecuador avanza en la diversificación de su matriz energética, este tipo de iniciativas reflejan cómo el sector privado puede liderar soluciones concretas, y el modelo de SolarTeam se enfoca en el sector empresarial, trabajando con industrias, cadenas de retail, empresas logísticas y agroindustrias que buscan reducir costos energéticos y su huella ambiental. Actualmente, la empresa cuenta con 61 clientes activos, cuyo impacto se extiende a miles de colaboradores y comunidades vinculadas.





“Lo que estamos viendo hoy es solo el inicio. La transición energética en el Ecuador ya está en marcha y el sector empresarial tiene un rol clave en acelerarla. Nuestro compromiso es seguir desarrollando soluciones que generen impacto real, medible y sostenido en el tiempo”, afirma Rosero.





Este hito posiciona a SolarTeam como un actor clave en la transición energética del país, demostrando que es posible generar impacto ambiental positivo de forma sostenida, rentable y medible. Con este avance, la compañía proyecta un crecimiento continuo en los próximos años, con el objetivo de ampliar su alcance y consolidar un modelo energético más resiliente para el Ecuador.