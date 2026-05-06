

En el contexto actual, donde los riesgos físicos y psicosociales se han convertido en uno de los principales desafíos del entorno laboral, FEMSA Salud Ecuador reporta cero enfermedades ocupacionales registradas y 100 % de cobertura médica periódica para sus colaboradores, como resultado de una estrategia enfocada en la prevención y el bienestar integral. En el contexto actual, donde los riesgos físicos y psicosociales se han convertido en uno de los principales desafíos del entorno laboral, FEMSA Salud Ecuador reporta cero enfermedades ocupacionales registradas y 100 % de cobertura médica periódica para sus colaboradores, como resultado de una estrategia enfocada en la prevención y el bienestar integral.





En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la compañía destaca estos resultados en una operación que supera los mil puntos de atención y su Centro de Distribución (CEDIS) automatizado, el primero en el país con tecnología de punta y sostenible, consolidando un enfoque que integra seguridad ocupacional, salud mental y continuidad operativa como pilares de su sostenibilidad. Este modelo va más allá del cumplimiento normativo y prioriza la anticipación de riesgos, el fortalecimiento del autocuidado y la incorporación de la prevención en la gestión diaria del negocio. Entre las acciones impulsadas se incluyen:





• Vigilancia médica preventiva

• Capacitación continua

• Pausas activas

• Campañas de sensibilización

• Mecanismos de apoyo emocional para los equipos.





“La seguridad ocupacional no puede limitarse al cumplimiento; debe anticiparse a los riesgos y convertirse en una herramienta para proteger a las personas y fortalecer la operación”, señala Tatiana Feijóo, jefa de Seguridad Ocupacional Corporativa de FEMSA Salud Ecuador.





Un eje clave de este enfoque es la gestión de riesgos psicosociales como parte estratégica de la prevención. Factores como el estrés, la fatiga o la ansiedad laboral son abordados como variables críticas para preservar la estabilidad de los equipos e impulsar entornos laborales más resilientes.





De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los riesgos psicosociales constituyen un desafío creciente para la salud laboral a nivel global. Frente a este escenario, FEMSA Salud Ecuador impulsa una cultura preventiva que entiende la salud mental y el bienestar como componentes esenciales de la seguridad en el trabajo. Esta estrategia también ha contribuido a fortalecer el clima organizacional, impulsar la participación de los colaboradores y respaldar una operación más eficiente basada en la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia.





De esta manera, FEMSA Salud Ecuador, con 96 años de trayectoria, reafirma su aporte al bienestar de sus colaboradores, posicionándolo como un habilitador del desempeño, la estabilidad operativa y el liderazgo responsable en el país.