



En conmemoración del Día Mundial de la Salud, Grupo DIFARE y Diakonía, a través de su programa Banco de Medicinas VITA SANUS, llevaron a cabo una feria de salud con el objetivo de promover el bienestar integral, prevenir enfermedades y acercar servicios de atención a la comunidad. La iniciativa reunió a más de 20 participantes entre fundaciones, laboratorios, universidades e instituciones especializadas que trabajan activamente por el acceso a la salud en el país.





El evento generó un espacio de encuentro para informar y contribuir al cuidado de la ciudadanía. Asimismo, se contó con la presencia de fundaciones como Madre Dolorosa, Fundación Clemencia, San Agustín, Sin Barreras, Caminando Juntos, Una Nueva Oportunidad, Puro Corazón, entre otras. Alianzas por el bienestar Como parte de las actividades:





● Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE): Brindó atención odontológica gratuita.

●Cruz Roja Ecuatoriana: Participó con espacios enfocados en salud psicológica infantil y habilitó un punto de donación de sangre, promoviendo la solidaridad y corresponsabilidad.

● Empresas Aliadas: Laboratorios como Adium, Bagó, Farmayala, Weir, Dyvenpro y Lab HG realizaron la entrega de medicamentos y productos, aportando directamente al tratamiento de personas en situación de vulnerabilidad.





“Desde Grupo DIFARE reafirmamos nuestro compromiso con la salud de las personas, impulsando iniciativas que generan impacto en la comunidad. A través de VITA SANUS, trabajamos junto a nuestros aliados para llevar medicinas y esperanza de manera responsable y sostenible. Actividades como esta feria son un testimonio de lo que la unión de voluntades puede lograr”, menciona Sylvia Banda, Gerente de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de Grupo DIFARE.





Por su parte, Federico Recalde, Director Ejecutivo de Diakonía, destacó la importancia de la articulación institucional: “Esta feria representa una oportunidad concreta para acercar servicios médicos e información preventiva a poblaciones con barreras de acceso. Desde el Banco de Alimentos Diakonía, entendemos que la salud y la alimentación están profundamente conectadas; generar estos espacios contribuye directamente al bienestar integral de las comunidades a las que servimos”.





VITA SANUS es el primer Banco de Medicinas del país. A través de este programa, Grupo DIFARE continúa impulsando prácticas sostenibles que contribuyen al bienestar de miles de personas, viviendo su propósito de estar “unidos por un mundo saludable”.