Entre el trabajo, la casa, los hijos, las responsabilidades diarias y la falta de descanso, muchas mujeres terminan dejando su propio bienestar para el final de la lista. El autocuidado aparece entonces como algo postergable, lejano o incluso innecesario frente a las exigencias cotidianas.

En fechas como el Día de la Madre, la conversación suele concentrarse en regalos o celebraciones rápidas, pero pocas veces se habla de algo más profundo: el desgaste físico y emocional que muchas mujeres enfrentan mientras intentan sostener múltiples roles al mismo tiempo.

Según explica Stefany García, Coordinadora de Canales Digitales de Wellderma, el bienestar y el cuidado de la piel no deberían construirse desde la presión estética ni desde rutinas imposibles de cumplir.

“Existe la idea de que cuidarse requiere muchísimo tiempo o procesos complejos, y eso termina alejando a muchas mujeres del autocuidado. La realidad es que pequeñas acciones sostenidas pueden generar cambios importantes en la salud física, emocional y también en la piel”, señala.

Especialistas de Wellderma coinciden en que uno de los errores más comunes es intentar copiar rutinas extensas vistas en redes sociales, sin considerar que cada etapa de la vida tiene necesidades distintas y que el bienestar debe adaptarse a la realidad cotidiana de cada persona.

A los 20: prevención antes que corrección

Durante esta etapa, muchas mujeres suelen enfocarse únicamente en resolver problemas visibles como acné, brillo o sensibilidad, dejando de lado hábitos preventivos.

Sin embargo, especialistas recomiendan empezar desde temprano con rutinas simples:

• limpieza suave,

• hidratación,

• protección solar diaria,

• y descanso adecuado.

El objetivo no es alcanzar estándares irreales, sino proteger la piel y construir hábitos sostenibles a largo plazo.

Entre los 30 y 40: estrés, cansancio y falta de tiempo

En esta etapa, el ritmo de vida empieza a reflejarse con mayor claridad. Jornadas laborales extensas, maternidad, carga mental y poco descanso impactan directamente en la energía diaria y en la salud de la piel.

Las recomendaciones se enfocan en simplificar:

• productos multifuncionales, hidratación profunda,

• protección solar, antioxidantes,

• y rutinas cortas que puedan mantenerse incluso en días de mayor carga.

“Muchas madres sienten que deben elegir entre cumplir con todo o dedicarse tiempo a ellas mismas, cuando en realidad el bienestar también debería formar parte de su rutina diaria”, añade León.

Después de los 40: bienestar consciente y cuidado sostenido

Especialistas advierten que esta etapa suele venir acompañada de una presión constante alrededor de la edad y la apariencia física.

Frente a eso, el enfoque actual apunta a abandonar discursos agresivos asociados al concepto “anti edad” y reemplazarlos por una visión más saludable y realista del bienestar.

Las recomendaciones se orientan hacia:

• hidratación intensiva y protección de la barrera cutánea,

• descanso y alimentación balanceada,

• y productos que aporten confort y luminosidad sin generar expectativas irreales.

¿Qué hacer cuando no hay tiempo?

Aunque muchas mujeres sienten que el autocuidado requiere horas disponibles, especialistas recomiendan empezar desde acciones mínimas pero constantes:

• limpiar la piel antes de dormir, aplicar protector solar todos los días,

• mantener hidratación y dormir mejor,

• y generar pequeños momentos de pausa durante la rutina.

El bienestar, explican, no depende de la perfección ni de grandes cambios inmediatos, sino de hábitos que puedan sostenerse en el tiempo.

En ese contexto, Wellderma desarrolla una campaña de Día de la Madre enfocada en el reconocimiento personal y el autocuidado cotidiano. La propuesta incorpora mensajes orientados a reforzar autoestima y bienestar emocional, además de kits de skincare pensados para rutinas rápidas, prácticas y funcionales adaptadas a distintas etapas de vida.

La iniciativa estará disponible durante mayo en puntos de venta y canales oficiales de Wellderma, como parte de una propuesta que busca trasladar la conversación del regalo tradicional hacia el bienestar consciente y sostenible.