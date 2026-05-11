

En un evento realizado en la capital ecuatoriana, que reunió a destacadas personalidades influyentes y a representantes de los principales medios de comunicación del país, Papa Johns presentó oficialmente Pizza Day 2026, una de sus iniciativas de responsabilidad social más relevantes y de mayor alcance en el país. La propuesta busca generar un impacto tangible en comunidades vulnerables, movilizando la solidaridad ciudadana a través de una acción colectiva. En un evento realizado en la capital ecuatoriana, que reunió a destacadas personalidades influyentes y a representantes de los principales medios de comunicación del país, Papa Johns presentó oficialmente Pizza Day 2026, una de sus iniciativas de responsabilidad social más relevantes y de mayor alcance en el país. La propuesta busca generar un impacto tangible en comunidades vulnerables, movilizando la solidaridad ciudadana a través de una acción colectiva.





Para esta edición, Pizza Day amplía su alcance y beneficiará a 10 fundaciones en distintas ciudades: Quito, Guayaquil, Ambato, Manta, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cuenca, Loja, Quevedo, Machala y Milagro. Estas organizaciones enfocan su labor en el bienestar, la protección y el desarrollo de la niñez ecuatoriana, consolidándose como actores clave en sus comunidades.





Bajo el concepto “Disfrutar es ayudar”, la marca invita a la ciudadanía a sumarse a esta causa que combina uno de los productos más populares con un propósito social.





La meta es alcanzar la venta de 60.000 pizzas, un objetivo ambicioso que dependerá del compromiso de miles de ecuatorianos que, con cada compra, contribuirán directamente a esta iniciativa. Las fundaciones beneficiarias de esta edición son: Casa Hogar San Juan de Dios (Quito), Fundación Fano (Guayaquil), Proyecto Salesiano (Ambato), Fundación Shekinah (Manta), Fundación Niño Moi (Santo Domingo de los Tsáchilas), Fundación La Rayuela (Cuenca), Casa Hogar María Bordoni (Loja), Fundación Mundo Inclusivo (Machala), Fundación Amigos por Siempre (Quevedo) y Fundación AVINFFA (Milagro).





Las jornadas solidarias de Pizza Day se desarrollarán los días 14 y 21 de mayo, a partir de las 10h00, en todos los locales participantes a escala nacional. Durante estas fechas, el público podrá adquirir pizzas familiares de jamón y pepperoni a un precio solidario de USD 5, con un pedido mínimo de dos unidades.





Para facilitar la participación, los pedidos estarán disponibles en modalidad para llevar, a domicilio y a través de plataformas digitales como PedidosYa, Rappi y Uber Eats, ampliando así el alcance de la iniciativa y permitiendo que más familias se sumen a la causa. Con Pizza Day 2026, Papa Johns reafirma su compromiso con el Ecuador, impulsando acciones que trascienden lo comercial y aportan al fortalecimiento del tejido social.





Cada pizza adquirida se convierte en una oportunidad concreta para transformar vidas y brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Sobre Papa Johns Papa Johns Pizza forma parte de las grandes cadenas de pizzerías que funcionan en el mundo. Papa Johns abrió sus puertas con un objetivo en mente: una mejor pizza.





Desde nuestra masa fresca amasada a mano hasta nuestros vegetales frescos y nuestras carnes 100% reales, nos esforzamos constantemente para superar expectativas y hacer una mejor pizza. En el 2004 Papa Johns Ecuador abrió su primer local en Quito. Al momento cuentan con 30 tiendas a nivel nacional, 14 en Quito, 7 en Guayaquil, 1 en Cuenca, 1 en Santo Domingo, 1 en Manta, 1 en Portoviejo, 1 en Ambato, 1 en Loja, 1 en Quevedo, 1 Machala y 1 en Milagro.