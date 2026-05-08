

En el marco del Día de la Madre, American Express con el respaldo de Banco Guayaquil reconocen a las madres emprendedoras que forman parte de Grand Bazaar. A través de una celebración especial junto a sus familias, destacaron el esfuerzo, la dedicación y el talento de estas mujeres, reafirmando su compromiso con el impulso al emprendimiento y al consumo local. En el marco del Día de la Madre, American Express con el respaldo de Banco Guayaquil reconocen a las madres emprendedoras que forman parte de Grand Bazaar. A través de una celebración especial junto a sus familias, destacaron el esfuerzo, la dedicación y el talento de estas mujeres, reafirmando su compromiso con el impulso al emprendimiento y al consumo local.





Grand Bazaar reúne a marcas ecuatorianas en un ambiente cálido y familiar, donde los asistentes pueden descubrir propuestas únicas de artesanía, diseño, joyería, moda, cosméticos y experiencias gastronómicas ideales para celebrar a mamá.





Esta edición se desarrolla del 7 al 10 de mayo en La Deportiva de Cumbayá. En el marco del Día de la Madre, American Express de Banco Guayaquil rindieron homenaje a las emprendedoras que forman parte de esta feria con una experiencia llena de emoción y cercanía. Acompañadas por una violinista que interpretó distintas melodías, las participantes recibieron ramos de rosas entregados por sus familiares, creando un momento especial de reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y pasión por sacar adelante sus negocios.





Así, Grand Bazaar edición Día de la Madre, con el respaldo de American Express de Banco Guayaquil, se consolida como una plataforma que impulsa el talento ecuatoriano, dinamiza el comercio de marcas locales y genera oportunidades reales de crecimiento para los emprendimientos del país.