

En el marco del Mes de las Madres, Vita Alimentos reconoce y celebra a las mujeres que, con amor, fortaleza y compromiso, construyen diariamente un equilibrio entre su desarrollo profesional y el bienestar de sus familias. Detrás de cada colaboradora existen historias de esfuerzo, aprendizaje y dedicación que inspiran a toda la organización. Ser madre y profesional representa uno de los desafíos más importantes para muchas mujeres, pero también una fuente constante de motivación y crecimiento personal. En el marco del Mes de las Madres, Vita Alimentos reconoce y celebra a las mujeres que, con amor, fortaleza y compromiso, construyen diariamente un equilibrio entre su desarrollo profesional y el bienestar de sus familias. Detrás de cada colaboradora existen historias de esfuerzo, aprendizaje y dedicación que inspiran a toda la organización. Ser madre y profesional representa uno de los desafíos más importantes para muchas mujeres, pero también una fuente constante de motivación y crecimiento personal.





En Vita Alimentos, las madres que forman parte del equipo reflejan cómo el amor, la organización y el apoyo familiar se convierten en pilares fundamentales para alcanzar sus metas. “Para mí, ser mamá y profesional se resume en una sola palabra: amor. Ser madre me ha enseñado a encontrar equilibrio, a valorar los pequeños momentos y a dar siempre lo mejor de mí, tanto en mi hogar como en mi trabajo”, comparte Tania López, Gerente de Canal Moderno de Vita Alimentos.





A lo largo de su trayectoria, Tania recuerda que uno de los mayores retos fue equilibrar los viajes laborales con el cuidado de sus hijos. Sin embargo, destaca que el apoyo de su familia fue clave para continuar creciendo profesionalmente. Entre sus recuerdos más especiales están aquellos momentos en los que la maternidad y el trabajo se unían de manera espontánea.





“Cuando mis hijos eran pequeños y salíamos de compras al super, ellos me ayudaban a revisar los productos Vita en las perchas. Me decían: ‘ahí están bien’ o ‘mira, falta tal producto’”, recuerda con emoción. Por su parte, Helena Montalvo, Gerente de Operaciones y Logística de La Holandesa, comparte que su mayor motivación siempre ha sido el legado que puede construir para sus hijos. “Amo dejar un legado y mis hijos son el más grande motor”, afirma.





Helena reconoce que uno de los desafíos más complejos ha sido encontrar un equilibrio adecuado entre el trabajo y el tiempo en familia. Sin embargo, asegura que el apoyo de sus hijos fue determinante en momentos importantes de su vida profesional, como cuando aceptó un traslado de ciudad y ellos la acompañaron en todo el proceso de mudanza.





Tanto Tania como Helena coinciden en que la organización, la perseverancia y el amor son pilares fundamentales para que muchas mujeres puedan crecer profesionalmente sin dejar de lado su rol como madres. Para ambas, equilibrar la vida laboral y familiar representa un desafío diario que también se convierte en una fuente de inspiración y motivación constante.





“Sí se puede lograr si manejas bien tu tiempo y tienes organización”, señala Tania. Por su parte, Helena destaca que “te puedes transformar en la más linda inspiración y en el mejor ejemplo para tus hijos”. En Vita Alimentos creemos que cada madre aporta sensibilidad, liderazgo y compromiso a nuestra organización.





Hoy reconocemos a todas las mujeres que, desde distintos espacios, trabajan cada día por el bienestar y nutrición de las familias ecuatorianas, dejando huella tanto en sus hogares como en cada reto profesional que emprenden. Porque detrás de cada madre hay una historia que inspira, y detrás de cada historia, un amor capaz de transformar vidas.