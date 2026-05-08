

En un contexto donde las organizaciones buscan conectar desde lo humano, Grupo Consenso impulsa una iniciativa interna que reconoce el origen de los valores que hoy definen a sus colaboradores, poniendo en valor las enseñanzas y experiencias adquiridas en su entorno familiar. En un contexto donde las organizaciones buscan conectar desde lo humano, Grupo Consenso impulsa una iniciativa interna que reconoce el origen de los valores que hoy definen a sus colaboradores, poniendo en valor las enseñanzas y experiencias adquiridas en su entorno familiar.





En el marco del Día de la Madre, la compañía presenta “Gracias a mi mamá soy lo que soy”, un programa interno que convierte historias reales en el motor de su cultura organizacional. Lejos de una conmemoración tradicional, este programa pone en el centro relatos auténticos que reflejan cómo las enseñanzas de madre se traducen hoy en liderazgo, resiliencia, empatía y compromiso dentro del entorno laboral.





La iniciativa invita a los colaboradores a compartir una fotografía junto a sus madres acompañada de la frase “Gracias a mi mamá soy…”, destacando aquel valor que marcó su vida. Estas historias cobran vida en los canales internos de la organización, donde no solo generan conversación, sino también reconocimiento a través de un proceso participativo que incluye votación y selección de las experiencias más inspiradoras. Pero el impacto va más allá de lo simbólico.





El 28% de su equipo está conformado por madres que hoy ocupan roles clave dentro de la organización, aportando una mirada estratégica basada en habilidades como la gestión, la empatía y la toma de decisiones en contextos complejos.





“En Grupo Consenso entendemos que las organizaciones se construyen desde las personas, y las personas desde sus historias. Este programa es un reconocimiento al papel esencial de las madres en la formación de líderes íntegros, cuyos valores hoy marcan la forma en que trabajamos y hacemos empresa”, afirmó Tania Moscoso, VP de Talento Humano de Grupo Consenso. Los testimonios que emergen de esta iniciativa reflejan esa conexión profunda:





• “Gracias a mi mamá soy una mujer independiente y valiente que no se cansa de trabajar por sus sueños”. Andrea Vallejo - Áreas Corporativas





• “Gracias a mi mamá soy la profesional que soy, porque detrás de mis logros también está su amor, su entrega y su presencia incondicional”. Daniela Polo - Indurama





• “Gracias a mi mamá me considero una persona fuerte y luchador gracias por tus consejos y enseñanzas. Ni con todas las riquezas de todo el mundo podré pagarte esas enseñanzas”. Elvin Edison Baque - Marcimex.





Estas voces evidencian cómo los aprendizajes del hogar no solo definen a las personas, sino que se convierten en competencias clave que fortalecen la cultura organizacional. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de marca empleadora, reafirmando su compromiso con una cultura centrada en las personas, su bienestar y su desarrollo integral.





Al mismo tiempo, reconoce a las madres como agentes fundamentales en la construcción de entornos más humanos, tanto dentro como fuera de la organización. Con “Gracias a mi mamá soy lo que soy”, Grupo Consenso no solo celebra el Día de la Madre: transforma historias personales en una fuerza colectiva que inspira, conecta y deja huella.