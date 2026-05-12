

En un entorno donde la reputación se construye desde la coherencia y el diálogo, los espacios que conectan a la academia con el sector empresarial se vuelven fundamentales para formar líderes con criterio, visión y responsabilidad. En un entorno donde la reputación se construye desde la coherencia y el diálogo, los espacios que conectan a la academia con el sector empresarial se vuelven fundamentales para formar líderes con criterio, visión y responsabilidad.





Más allá del intercambio de ideas, estos encuentros permiten cuestionar, aprender y construir una mirada compartida sobre el rol de las organizaciones en la sociedad. En este contexto se desarrolló la decimonovena edición del NeoCom, organizado por la Carrera de Comunicación de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, bajo el tema de “La Confianza como Estrategia, reputación que inspira”, un espacio impulsado desde la academia que se ha consolidado como un punto de encuentro entre estudiantes, profesionales y líderes empresariales para reflexionar sobre la comunicación, la confianza y la reputación como ejes estratégicos.





El mismo, contó con la presencia de altos ejecutivos de empresas líderes en el país, entre ellos, Juan Carlos Berrú, presidente ejecutivo de Grupo Futuro, quien participó en un espacio de diálogo directo con estudiantes y académicos. Aquí compartió su visión sobre liderazgo, reputación y el rol del sector corporativo en el desarrollo del país.





Durante su intervención, Berrú destacó que “el verdadero liderazgo empresarial no se mide únicamente por resultados financieros, sino por la capacidad de tomar decisiones coherentes, sostenibles y alineadas con valores”. En este sentido, enfatizó que dentro del holding la rentabilidad se construye en el tiempo a partir de la confianza, priorizando siempre lo correcto sobre lo inmediato. El encuentro permitió a los estudiantes acercarse a una visión práctica del mundo corporativo, basada en experiencias reales y en los desafíos que enfrentan las organizaciones en la actualidad.





Asimismo, se reflexionó sobre el equilibrio entre crecimiento, ética y sostenibilidad como pilares fundamentales para el desarrollo empresarial. Uno de los ejes centrales de su participación fue el rol de la empresa en la sociedad.





“Hacer empresa en Ecuador implica una responsabilidad que va más allá del negocio. Cada decisión es una señal sobre el tipo de desarrollo que queremos construir como país”, señaló Juan Carlos, reforzando la idea de que el sector privado es un actor clave en la generación de empleo, inversión y confianza.





Este tipo de iniciativas contribuyen a impulsar una cultura empresarial más consciente, íntegra y sostenible, donde el liderazgo con propósito y la formación continua se posicionan como factores clave para el desarrollo del país.