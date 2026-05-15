







Con el objetivo de integrar a las mascotas en una de las celebraciones deportivas más importantes del mundo, Mundo Mágico de la Mascota presenta “Patitas Mundialistas”, una colección especial de camisetas, juguetes y accesorios inspirados en el fútbol y diseñada para que los peludos también vivan la emoción del mundial junto a sus familias.





La colección incluye camisetas réplica de la Selección del Ecuador elaboradas con materiales de alta calidad y un diseño fiel al uniforme oficial. Además, incorpora peluches de selecciones como Argentina, Brasil, Francia y Ecuador.y accesorios licenciados oficialmente por la FIFA .





“Cada vez más familias incluyen a sus mascotas en actividades cotidianas, celebraciones y momentos especiales. Nosotros queremos acompañar esa tendencia con propuestas creativas y de calidad que permitan compartir experiencias únicas junto a los peludos”, señaló Andrea Aguirre, Gerente Comercial de Mundo Mágico de la Mascota.









La colección “Patitas Mundialistas” ya se encuentra disponible en todas las tiendas de Mundo Mágico de la Mascota a nivel nacional.Con esta nueva propuesta, Mundo Mágico de la Mascota continúa fortaleciendo su posicionamiento como referente en el mercado pet del país, impulsando iniciativas que combinan entretenimiento, cuidado y amor por los animales.