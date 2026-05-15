





En una era dominada por la inmediatez digital y agendas que no dan tregua, el ritual de encender el carbón se ha erigido como el último bastión de la conexión humana. Lo que antes era una simple técnica de cocción, hoy evoluciona hacia la “parrilloterapia”: una tendencia donde la brasa no es solo cocina, sino una herramienta de bienestar emocional y sanación de vínculos.





En una era dominada por la inmediatez digital y agendas que no dan tregua, el ritual de encender el carbón se ha erigido como el último bastión de la conexión humana. Lo que antes era una simple técnica de cocción, hoy evoluciona hacia la “parrilloterapia”: una tendencia donde la brasa no es solo cocina, sino una herramienta de bienestar emocional y sanación de vínculos.







La evolución del sabor: Del "aliño genérico" a la sofisticación gastronómica



El parrillero actual ya no se conforma con lo tradicional. Existe una búsqueda activa por diferenciar la mesa propia de la del vecino. Esta madurez del mercado ha abierto la puerta a innovaciones que antes parecían improbables, pero que hoy responden a una identidad local con visión global.





La clave de esta evolución reside en dos territorios de sabor que están definiendo la nueva parrillada ecuatoriana:



La complejidad de lo dulce y lo ahumado: La tendencia dicta que el consumidor busca perfiles más "gastronómicos". Un ejemplo claro es el salto de la cebolla caramelizada, un sabor amado en los snacks, hacia el mundo de las salsas BBQ. El objetivo es aportar una profundidad y un dulzor cálido que eleve cortes de res o hamburguesas hacia una experiencia más sofisticada y menos cotidiana.

La tendencia dicta que el consumidor busca perfiles más "gastronómicos". Un ejemplo claro es el salto de la cebolla caramelizada, un sabor amado en los snacks, hacia el mundo de las salsas BBQ. El objetivo es aportar una profundidad y un dulzor cálido que eleve cortes de res o hamburguesas hacia una experiencia más sofisticada y menos cotidiana. El puente hacia lo exótico y tropical: El ecuatoriano tiene un orgullo creciente por lo local y una apertura hacia lo agridulce. El uso de frutas como la piña en aderezos herbáceos (como el chimichurri) funciona como un "puente tropical" que aporta frescura y acidez frutal, ideal para marinar aves o cerdo. Este auge de la cultura parrillera en Ecuador no es una percepción subjetiva. Según datos de la Asociación de Porcicultores de Ecuador (ASPE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el consumo de cerdo alcanzó los 12 kg por persona al cierre de 2024, reflejando que los ecuatorianos invierten cada vez más en cortes ideales para compartir. Sin embargo, más allá de la proteína, lo que ha madurado es el paladar del anfitrión.El parrillero actual ya no se conforma con lo tradicional. Existe una búsqueda activa por diferenciar la mesa propia de la del vecino. Esta madurez del mercado ha abierto la puerta a innovaciones que antes parecían improbables, pero que hoy responden a una identidad local con visión global.





Innovacion con proposito y origen





Galo Paillacho, vocero de Productos OLÉ, señala que la innovación en la parrilla debe ser audaz, pero con raíces claras. “Escuchar al consumidor implica entender que la creatividad es el ingrediente principal. Cuando el sabor está resuelto mediante procesos de investigación rigurosos, el parrillero puede soltar el termómetro, relajarse y unirse a la risa general”.