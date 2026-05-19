







Gestión de reciclaje durante el tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Ecuador 2026.





Antes de que muchas personas tomen su primer café o salgan rumbo al trabajo, miles de personas recicladoras de base ya recorren calles, mercados y barrios para recuperar materiales que otros dejan atrás. Entre botellas, cartón y envases, construyen día a día una cadena de oportunidades que sostiene a miles de familias y hace posible que estos materiales puedan tener una nueva vida dentro del ciclo de reciclaje.





En el marco del Día Mundial del Reciclaje, Coca-Cola Ecuador reconoce la labor de las personas recicladoras de base y de las organizaciones que impulsan la recuperación responsable de materiales en el país, destacando el impacto económico, y ambiental que existe detrás de cada envase recuperado.





Después de casi 100 años de presencia en Ecuador, Coca-Cola Ecuador continúa guiándose por un propósito que se mantiene vigente: refrescar al mundo y hacer la diferencia. Esa diferencia se construye junto a comunidades, aliados y personas que generan cambios reales desde su trabajo cotidiano. En este sentido, la Compañía cuenta con una sólida estrategia de sostenibilidad basada en tres pilares: agua, empaques y empoderamiento económico. Dentro del eje de empaques, trabaja bajo dos principios fundamentales: diseño y colaboración para la recolección.





En Ecuador, una de las principales apuestas dentro del principio de diseño ha sido el fortalecimiento del modelo de retornabilidad, que permite que las botellas retornables, de vidrio o PET, puedan reutilizarse hasta 25 veces y mantenerse en circulación por hasta 10 años. Este modelo ha permitido alcanzar hitos importantes: actualmente, 3 de cada 10 botellas del portafolio total de Coca-Cola Ecuador son retornables y, en el caso de las bebidas gaseosas, la cifra asciende a 4 de cada 10 botellas.





Desde 2017, el Sistema Coca-Cola, conformado por Coca-Cola Ecuador y Arca Continental Ecuador, ha fortalecido este modelo, lo que ha permitido reemplazar más de 1.700 millones de botellas PET no retornables en el país. Además, entre 2022 y 2024, se invirtieron USD 64 millones para expandir esta apuesta y fortalecer la infraestructura necesaria para su crecimiento.

Ecua

Pero la gestión responsable de los empaques también se construye desde la recuperación de materiales. Detrás de cada botella PET recuperada existen historias de esfuerzo que comienzan muy temprano: recorridos diarios por calles, mercados y barrios; jornadas extensas de clasificación; y personas que, con su trabajo constante, cumplen un rol esencial dentro de la cadena de reciclaje del país.





Por ello, Coca-Cola Ecuador ha trabajado junto a aliados como ReciVeci, Recicla LATAM y la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC), impulsando iniciativas orientadas a fortalecer rutas de reciclaje, generar espacios de formación, promover estándares de seguridad y contribuir a mejores condiciones para quienes dependen de esta actividad.





“Reconocer la labor de los recicladores de base es reconocer una parte esencial de la cadena de recuperación de materiales en el país. Su trabajo diario permite que miles de envases tengan una nueva oportunidad y nos recuerda que la gestión responsable de los empaques se construye desde la colaboración entre comunidades, organizaciones y empresas. En Coca-Cola Ecuador creemos que visibilizar estas historias también es una forma de impulsar cambios positivos y duraderos”, señaló Paola Palacios, Gerente Senior de Asuntos Públicos, Sostenibilidad y Comunicaciones de Coca-Cola Ecuador.





“Las y los recicladores de base cumplimos un rol fundamental, porque somos el primer eslabón de la cadena del reciclaje y la economía circular de nuestro país. Nuestro trabajo permite que botellas, papel, cartón y otros materiales puedan volver a ser aprovechados, evitando que terminen en quebradas, ríos, mares y espacios verdes contaminando nuestra naturaleza. Que nuestra labor sea reconocida ayuda a visibilizar el esfuerzo de miles de familias que sostenemos el reciclaje en el Ecuador”, comentó Laura Guanoluisa, secretaria de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC).





“Cada botella recuperada a través de la ReciApp es parte de un sistema de reciclaje inclusivo que reconoce el trabajo de recicladores y recicladoras de base. Cuando ciudadanía, empresas y aliados estratégicos se involucran en esta cadena, el reciclaje no solo genera impacto ambiental positivo, también crea oportunidades reales para transformar ciudades y vidas”, señaló Lorena Gallardo, cofundadora y gerente de ReciVeci.





Una vez recuperados, los envases PET atraviesan procesos de clasificación, lavado y transformación que permiten convertirlos nuevamente en materia prima para nuevos productos. Como parte de este compromiso, Coca-Cola Ecuador continúa incorporando contenido reciclado en sus envases y hoy cuenta con Dasani como la primera botella elaborada en Ecuador 100 % a partir de PET reciclado.





Para Coca-Cola Ecuador, el Día Mundial del Reciclaje representa mucho más que una fecha conmemorativa. Es una oportunidad para reconocer que detrás de cada botella recuperada existe una historia de trabajo, esfuerzo y colaboración; una cadena de oportunidades que empieza en las manos de las personas recicladoras de base y continúa en cada persona, comunidad y aliado que hace posible que los envases tengan una nueva vida.



