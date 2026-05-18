







En Ecuador, existen muchas comunidades donde recibir una atención médica especializada puede convertirse en un enorme desafío para cientos de niños y adolescentes. La falta de recursos y la poca accesibilidad a estos servicios de salud son factores que pueden marcar una diferencia importante en su calidad de vida, especialmente si requieren de cirugías complejas.





Frente a esta realidad, la Fundación Metrofraternidad y la Corporación Latinoamericana para la Salud (CLS) consolidaron una alianza, vigente desde diciembre de 2025, que articula capacidades médicas, sociales y comunitarias para fortalecer la identificación y facilitar el acceso a salud de especialidad de niños, niñas y adolescentes, de entre 0 y 18 años, en situación de vulnerabilidad y sin acceso a seguro médico público o privado.





La iniciativa está dirigida a pacientes pediátricos que requieren procedimientos quirúrgicos de alta complejidad en especialidades como neurocirugía, cardiología, traumatología, oftalmología, cirugía general pediátrica y otorrinolaringología, provenientes principalmente de comunidades de la Amazonía y de la Sierra Centro del Ecuador.





“Esta alianza representa un paso importante para seguir fortaleciendo el acceso a salud especializada para más niños en el país, especialmente en territorios donde el acompañamiento comunitario y la articulación interinstitucional son fundamentales”, señaló Patricia Solano, Administradora General de Fundación Metrofraternidad.





El trabajo funciona bajo un modelo colaborativo en el que la Fundación Metrofraternidad facilita la atención médica, gracias a su alianza con el Cuerpo Médico Voluntario del Hospital Metropolitano, así también financia aproximadamente el 70 % del costo total de cada cirugía. Por su parte, la CLS lidera la identificación de casos y el acompañamiento social a las familias, especialmente con apoyo logístico y de movilización, y aporta el 30 % restante de los costos de cada intervención quirúrgica.





“Sabemos que en muchas comunidades existen niños que necesitan atención médica especializada y que, debido a factores geográficos y económicos, enfrentan mayores desafíos para acceder a este tipo de servicios. La alianza con Fundación Metrofraternidad nos permite conectar esos casos y generar un impacto real en la vida de los pacientes y sus familias”, destacó Alfredo Borrero, Presidente Fundador de Corporación Latinoamericana para la Salud.





Además, la alianza busca fortalecer redes comunitarias, protocolos de detección temprana y mecanismos de derivación que permitan mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes provenientes de zonas vulnerables y con limitado acceso atención médica. Dentro del trabajo territorial también participa Fundación Yachana, organización con amplia trayectoria y presencia en más de 75 comunidades de la Amazonía ecuatoriana.





Fundación Metrofraternidad y la Corporación Latinoamericana para la Salud ratifican su compromiso de seguir fortaleciendo el acceso oportuno a cirugías pediátricas de alta complejidad en el Ecuador, impulsando redes de atención y articulación territorial que permitan transformar la vida de más niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.





Si conoce casos de niños, niñas o adolescentes de comunidades vulnerables de la Amazonía y la Sierra Centro del Ecuador que requieran atención médica especializada y cirugías de alta complejidad, puede comunicarse al 02 399 8100 ext. 2213 o al 098 337 6920. También puede contactarse a través de las redes sociales de Fundación Metrofraternidad: @metrofraternidad.