







En el marco del Mes de la Madre, el vínculo entre las mujeres y sus mascotas cobra especial relevancia. Las llamadas dog moms representan a quienes asumen con dedicación el cuidado integral de sus perros, convirtiéndose en su principal guía, protectora y compañera.





Desde la visión de Mundo Mágico de la Mascota, este rol implica mucho más que cariño: requiere información, constancia y responsabilidad para garantizar el bienestar físico y emocional del animal, así como una convivencia equilibrada dentro del hogar.





Cada perro tiene necesidades específicas según su edad, tamaño, nivel de energía y personalidad. Entender su comportamiento, identificar sus rutinas naturales y reconocer sus señales permite tomar mejores decisiones en su cuidado diario.





“Cuando conocemos a nuestra mascota podemos anticiparnos a sus necesidades, evitar problemas de comportamiento y fortalecer el vínculo desde la confianza”, explica Andrea Andrea Aguirre, experta en comportamiento animal de Mundo Mágico de la Mascota.





Un rol que se construye todos los días:

Conoce a tu mascota Cada perro es único. Su edad, raza, historia (especialmente si es adoptado) y nivel de energía determinan sus necesidades. Observar su comportamiento, entender su lenguaje corporal y reconocer sus emociones es fundamental para construir un vínculo sano. Cuida su salud de manera preventiva Las visitas periódicas al veterinario, la vacunación y desparasitación son esenciales para garantizar una vida larga y saludable. La prevención siempre será la mejor muestra de amor. Alimentación adecuada y consciente Una buena nutrición impacta directamente en la calidad de vida del perro. Elegir alimentos balanceados de acuerdo con su tamaño, edad y condición física es clave para su desarrollo. Establecer rutinas Los perros necesitan estructura. Horarios definidos para alimentación, paseos, descanso y juego les brindan seguridad y reducen la ansiedad. Ejercicio y estimulación mental El juego, los paseos y las actividades que estimulan su mente ayudan a mantenerlos equilibrados física y emocionalmente. Un perro activo es un perro feliz Educar con amor, pero también con limites Uno de los errores más comunes es confundir amor con permisividad. Enseñar comandos básicos, corregir conductas no deseadas y establecer normas claras es fundamental.Poner límites no significa ser autoritario, sino guiar con coherencia. Esto evita problemas como ansiedad, agresividad o conductas destructivas. Socialización adecuada Permitir que interactúe con otros perros y personas favorece su desarrollo emocional y reduce comportamientos temerosos o reactivos. Tiempo de calidad Más allá de los cuidados básicos, el vínculo se fortalece con el tiempo compartido. Caricias, juegos y momentos de conexión son esenciales para su bienestar emocional.





Ser una dog mom es una experiencia profundamente gratificante, pero también implica asumir un rol activo en la vida del animal. El equilibrio entre amor, disciplina y cuidado es la clave para formar mascotas felices, sanas y bien adaptadas.