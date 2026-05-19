







Katherine Ubilla, Gerente de Innovación y Sostenibilidad de Agzulasa – María Pia Zambrano, Country Manager Great Place to Work Ecuador – Karina Ubilla, Gerente Admnistrativa y Financiera de Agzulasa – Marianela Ubilla, Gerente General de Agzulasa.





La compañía se convierte en la primera empresa de más de 500 trabajadores del sector agrícola y de exportación bananera en Ecuador en obtener este reconocimiento.





Agzulasa alcanzó un importante hito en su historia organizacional al obtener, en su primera participación, la certificación internacional Great Place to Work, consolidándose como uno de los referentes del sector agrícola ecuatoriano en cultura organizacional y bienestar laboral.





Este reconocimiento posiciona a Agzulasa como la primera empresa del sector agrícola y de exportación bananera del Ecuador, dentro de las organizaciones con más de 500 colaboradores, en obtener la certificación Great Place to Work, otorgada a compañías que construyen entornos laborales basados en la confianza, el respeto y la experiencia de sus equipos.





Este logro refleja la visión y la coherencia con la que la empresa ha construido su trayectoria durante más de 45 años, combinando la cercanía y el compromiso de una empresa familiar con una gestión moderna y profesional, donde las personas ocupan un lugar central dentro de su crecimiento.





Actualmente, Agzulasa se posiciona dentro del top 5 de empresas exportadoras de banano del Ecuador, fortaleciendo una forma de trabajo basada en el compromiso y la construcción conjunta, valores que hoy forman parte esencial de su manera de operar y de conectar al Ecuador con el mundo a través de la exportación de banano premium.





“Este reconocimiento representa mucho más que una certificación. Refleja la cultura que hemos construido junto a nuestra gente y el compromiso que tenemos de seguir fortaleciendo un entorno donde las personas puedan crecer, aportar y sentirse parte de Agzulasa”, señaló Marianella Ubilla, Gerente General.





La certificación Great Place to Work marca un nuevo paso dentro de la visión de sostenibilidad y crecimiento de la compañía, reafirmando su propósito de “nutrir al mundo, transformar vidas”, un compromiso que empieza casa adentro y reconoce el valor de las personas como parte esencial del crecimiento y futuro de Agzulasa.