







Colección Colineal & Tommy Hilfiger

La colección incluye ropa de cama y toallas con diseño clásico contemporáneo y estándares internacionales de calidad.

Estará disponible desde el 21 de mayo en megatiendas Colineal y canales digitales con una selección limitada de productos.





Colineal anuncia el ingreso de la reconocida marca internacional Tommy Hilfiger, en su categoría de dormitorio disponible a partir del 21 de mayo en el país.





Esta alianza es la más reciente incorporación estructurada de una marca global dentro del portafolio de la compañía, consolidando así una estrategia enfocada en enriquecer la experiencia del cliente más allá del mobiliario.





“La incorporación de Tommy Hilfiger nos permite elevar la propuesta del dormitorio y generar una conexión más fuerte con el consumidor de la actualidad que busca soluciones completas y no solo productos aislados”, señala Javier Leon, Gerente de categorías de Colineal.





La colección está compuesta por edredones, colchas, cobijas, sábanas y una línea complementaria de toallas, concebida como una propuesta integral que permite vestir el dormitorio de forma coherente, funcional y adaptable a distintos estilos y espacios.









Cada colección tendrá disponibilidad limitada y se renovará constantemente y podrá encontrarse en sus canales digitales y en 9 tiendas Colineal a nivel nacional:

Quito en el Bosque y Cumbaya,

Cuenca en Unidad Nacional, El Vergel

Guayaquil en Megatienda Colineal Ceibos, El Dorado

Esta propuesta se integra al concepto “Colineal Dreams”, donde el descanso se construye no solo desde el colchón, sino también desde el textil que define la estética y personalidad del dormitorio.





Con este lanzamiento, Colineal reafirma su compromiso de ofrecer soluciones completas para el hogar, incorporando marcas de prestigio internacional que potencian su propuesta de valor y responden a las nuevas expectativas del consumidor ecuatoriano.