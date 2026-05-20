







En Ecuador, el acceso oportuno a servicios de salud continúa siendo uno de los principales desafíos sociales. Según datos de la OPS/OMS Ecuador, apenas el 30 % de la población recibe atención médica a tiempo y, en las zonas rurales, el 82 % de los habitantes depende exclusivamente de un sistema público con limitaciones de cobertura y capacidad.





Frente a esta realidad, la Fundación Prosperar Salud, junto a Ecuabet, impulsa desde 2023 un programa de atención preventiva que ha beneficiado a más de 140.000 personas en 15 provincias del país. A través de 78 jornadas médicas integrales, la iniciativa ha acercado servicios especializados de salud a comunidades con acceso limitado a atención médica.





Cada intervención contempla una inversión de entre USD 15.000 y USD 20.000, destinada a la movilización de equipos, insumos médicos, medicamentos y logística operativa. Además, cada jornada reúne a un equipo multidisciplinario conformado por entre 30 y 40 profesionales de la salud, permitiendo atender en promedio a 800 personas por día.





“El objetivo no es únicamente brindar atención inmediata, sino generar un impacto sostenible a través de la corresponsabilidad y el trabajo conjunto entre distintos sectores”, señaló Liliana Zuluaga, Presidenta de Fundación Prosperar Salud.





El programa se enfoca especialmente en servicios médicos de difícil acceso en sectores rurales y vulnerables, entre ellos:





Diagnóstico especializado: realización de ecografías en comunidades que no cuentan con acceso a equipamiento tecnológico.

Salud preventiva y ginecológica: colocación gratuita de implantes anticonceptivos y atención integral para mujeres.

Atención integral: entrega de medicamentos, kits alimenticios y consultas en especialidades como Pediatría y Geriatría.





Las jornadas también han permitido identificar problemáticas prioritarias en distintas regiones del país. En la Sierra, una de las principales alertas está relacionada con el abandono y la falta de atención a adultos mayores, mientras que en la Costa y Amazonía persiste la necesidad de fortalecer programas de prevención del embarazo adolescente. A esto se suma la desnutrición infantil crónica, una problemática recurrente en gran parte de las comunidades atendidas.





“Queremos retribuir a las comunidades que nos han acogido, acercando oportunidades de atención preventiva a familias que, en muchos casos, acceden por primera vez a este tipo de servicios médicos”, agregó Manuela Martínez, Coordinadora de Responsabilidad Social de Fundación Prosperar Salud.





Alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3: Salud y Bienestar, la iniciativa busca fortalecer la prevención y el autocuidado como herramientas clave para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. Como parte de su proyección a corto plazo, Fundación Prosperar Salud continuará ampliando el alcance de estos programas para contribuir a que el acceso a la salud preventiva deje de ser una excepción en el Ecuador rural.