



El 50 % de los consumidores en América Latina afirma estar reduciendo activamente su consumo de productos de origen animal.

El 56 % de quienes reducen el consumo de carne lo hacen por razones de salud, el 34 % por el medioambiente y el 28 % por bienestar animal, evidenciando que la decisión de consumo está cada vez más ligada a bienestar y sostenibilidad.

El mercado de alimentos y bebidas atraviesa una transformación impulsada por consumidores más informados, exigentes, conscientes de su bienestar y del impacto ambiental de sus decisiones.





En la región el 33 % de los consumidores ya se identifica como flexitariano y el 50 % afirma estar reduciendo activamente su consumo de productos de origen animal, una tendencia evidenciada por el sector y estudios como el Tetra Pak Index 2023. Este cambio de hábitos ha impulsado una expansión significativa del portafolio de bebidas de origen vegetal y ha abierto nuevas oportunidades para la innovación en ingredientes, procesamiento y envasado.





Javier Ranjel, director de Desarrollo de Negocios de Tetra Pak Andina, señala que “las bebidas elaboradas a partir de soya, avena, arroz, coco y otras fuentes vegetales han dejado de ser un nicho. Hoy forman parte del consumo cotidiano de hogares que buscan variedad, funcionalidad y nuevas alternativas para diversificar su alimentación”.





¿Por qué crecen las bebidas vegetales?





El crecimiento de esta categoría está impulsado por varios factores clave:





Consumidores más conscientes: cada vez más personas buscan opciones que se alineen con estilos de vida saludables, dietas flexitarianas, vegetarianas o veganas. No se trata únicamente de reemplazar productos de origen animal, sino de diversificar la dieta y explorar nuevas fuentes de proteína. Las bebidas elaboradas a partir de avena, almendra, soya y ahora también girasol, ofrecen alternativas atractivas tanto en sabor como en valor nutricional. Innovación en proteínas vegetales: la industria está apostando por nuevas fuentes de proteína que sean eficientes y nutritivas. Algunas proteínas requieren procesos químicos para generar el polvo, o al menos procesos de humectación, calentamiento y secado, que pueden consumir mucha energía. En cambio, el proceso para elaborar el polvo de proteína como la de girasol es completamente mecánico y no requiere químicos adicionales. Sostenibilidad como eje central: la sostenibilidad es hoy un factor clave en la producción de alimentos. En ese marco, algunas bebidas de origen vegetal incorporan procesos que consideran un uso eficiente de recursos como el agua, el suelo y la energía, en línea con la creciente atención que la industria y los consumidores prestan al impacto ambiental del sistema alimentario.





Tecnología y procesamiento: claves para la calidad





De acuerdo con Javier Ranjel, el desarrollo de bebidas vegetales requiere soluciones tecnológicas avanzadas que garanticen:





Extracción eficiente de proteínas y nutrientes

Tratamientos térmicos que conserven sabor y valor nutricional

Texturas homogéneas y estables

Procesos energéticamente eficientes

Soluciones de envasado que aseguren la inocuidad, vida útil y calidad del producto





Oportunidad para el mercado ecuatoriano





En Ecuador, la tendencia global hacia productos de origen vegetal comienza a consolidarse con mayor fuerza. Las bebidas vegetales ya forman parte de la oferta habitual en supermercados y tiendas especializadas, reflejando un consumidor más abierto a probar nuevas propuestas.





Al respecto, Natalia Rodríguez, directora Comercial de Tetra Pak Ecuador, explica que “el mercado ecuatoriano tiene un importante potencial de expansión. El consumidor local está cada vez más conectado con tendencias globales y demanda transparencia, valor nutricional y productos alineados con principios de sostenibilidad”.





En este contexto, Tetra Pak, como empresa líder mundial en soluciones de procesamiento y envasado, acompaña esta evolución con tecnología, innovación y un firme compromiso con la sostenibilidad, contribuyendo a que más consumidores en Ecuador y la región tengan acceso a opciones seguras, nutritivas y alineadas con las nuevas demandas del mercado.



