



Con 44 años de historia en el país, 81 locales a nivel nacional y más de 3,2 millones de pizzas vendidas en 2025, la marca fortalece su operación local con foco en innovación, expansión y experiencia del consumidor.

Pizza Hut Ecuador inicia una nueva etapa de crecimiento, continuidad y evolución en el país, reafirmando su confianza en el mercado ecuatoriano y su compromiso de largo plazo con los consumidores. Con más de 3,2 millones de pizzas vendidas en 2025, la marca consolida su relevancia en la industria gastronómica local y proyecta un nuevo ciclo enfocado en innovación, modernización, expansión y cercanía con las nuevas generaciones.





Esta nueva etapa, liderada por Pepperoni Holdings, busca fortalecer la operación local, modernizar puntos de venta, optimizar canales digitales y de delivery, e impulsar una experiencia de marca más cercana, ágil y conectada con los nuevos hábitos de consumo de los ecuatorianos.





Como parte de este proceso, la compañía proyecta invertir varios millones de dólares durante los próximos años en expansión, remodelación de locales, fortalecimiento tecnológico, ajustes operativos y evolución de la experiencia en punto de venta, como parte de una visión de crecimiento y modernización de largo plazo.





Con 44 años de presencia en Ecuador, Pizza Hut se consolida como la primera cadena de pizzas del país y una marca profundamente vinculada a la memoria, los momentos compartidos y la vida cotidiana de miles de familias ecuatorianas. Actualmente, Pizza Hut Ecuador cuenta con 81 locales a nivel nacional y presencia en más de 20 ciudades reforzando su cobertura territorial y cercanía con la comunidad.





Una marca histórica que evoluciona sin perder su esencia. La nueva administración impulsa una visión renovada de crecimiento basada en continuidad operativa, fortalecimiento de la marca y permanencia en el país. Como parte de este proceso, Pizza Hut Ecuador avanza en la remodelación de locales, mejora de la experiencia en punto de venta, fortalecimiento de sus plataformas digitales, CRM y sistemas de delivery.





Esta evolución responde a un consumidor que busca conveniencia, rapidez, experiencia y conexión emocional con las marcas, sin perder la calidad, el sabor y la confianza que han acompañado a Pizza Hut por más de cuatro décadas.





“Este nuevo ciclo se sustenta en la confianza que tenemos en el mercado ecuatoriano y en la solidez de nuestra operación local. En Pizza Hut Ecuador mantenemos cerca de 1.000 empleos directos y trabajamos con alrededor de 50 proveedores nacionales, lo que reafirma nuestro rol por el crecimiento económico del país. Además, el 93% de nuestros ingredientes proviene de proveedores ecuatorianos, reflejo de nuestro compromiso con la producción local y con el fortalecimiento de toda nuestra cadena de valor”, señaló Daniel Albrecht, gerente general de Pizza Hut Ecuador.





Bajo el concepto “Saborea cada momento”, Pizza Hut Ecuador impulsa una evolución de marca enfocada en cercanía, experiencia y conexión con las nuevas generaciones. La estrategia contempla tiendas más modernas, espacios más experienciales, una propuesta digital fortalecida y un servicio de delivery más eficiente, sin perder la esencia que ha acompañado a la marca por más de cuatro décadas.





Para los próximos años, la compañía proyecta alcanzar crecimientos agresivos, impulsados por la modernización de la marca, la innovación en canales de atención, la evolución de la experiencia del consumidor y el fortalecimiento de su presencia a nivel nacional.





Como parte de su hoja de ruta, Pizza Hut Ecuador continuará abriendo nuevos locales de manera sostenida en los próximos años, consolidando su presencia a nivel nacional y fortaleciendo su capacidad para llegar a más consumidores.





Compromiso con el Ecuador y visión de largo plazo





Pizza Hut Ecuador reafirma su compromiso con el país y proyecta esta nueva etapa con una visión de largo plazo enfocada en innovación, crecimiento sostenible y evolución constante, manteniendo intacta la esencia que ha acompañado a generaciones de ecuatorianos durante más de 44 años. A través de esta transformación, la marca continuará fortaleciendo su cercanía con el consumidor, impulsando iniciativas de impacto social y consolidando su presencia a nivel nacional.





Bajo el concepto “Saborea cada momento”, Pizza Hut Ecuador invita a los consumidores a redescubrir la marca a través de una experiencia renovada y más cercana, manteniendo la conexión emocional que la ha convertido en una de las marcas más queridas por las familias ecuatorianas. Porque hoy más que nunca, Pizza Hut continúa construyendo momentos que reúnen y conectan a las familias y amigos ecuatorianos alrededor de una pizza.



