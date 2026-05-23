







A medida que crece la expectativa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Coca-Cola Ecuador se enorgullece de anunciar una alianza sin precedentes con Panini, socio exclusivo de la FIFA para cromos y tarjetas oficiales, como parte de su nueva campaña que celebra el torneo más grande de la historia.





Esta colaboración presenta una serie especial y exclusiva de cromos para el Álbum Oficial Panini de la Copa Mundial de la FIFA™, con jugadores latinoamericanos. La alianza Coca-Cola x Panini combina experiencias físicas y digitales y está disponible en Ecuador a partir de abril. A través de una colección personalizada de cromos con atletas icónicos, ediciones especiales, experiencias presenciales y promociones exclusivas, Coca-Cola acompañará a los fanáticos del fútbol en América Latina mientras viven cada emoción en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™.





Las celebraciones de la Copa Mundial de la FIFA™ ya han comenzado en toda la región, pero para muchos aficionados, la experiencia solo está completa cuando el legendario álbum de cromos Panini llega a los quioscos, tiendas o puntos de venta locales. Este año, el tradicional ritual de coleccionar e intercambiar cromos se eleva con Coca-Cola, ya que cada botella invita a momentos de descubrimiento y expectativa, transformando una acción simple en una experiencia memorable y coleccionable.





La campaña de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA™ invita a los fans a abrazar el recorrido emocional que solo el escenario más grande del fútbol puede ofrecer. Basándose en casi cinco décadas como orgulloso socio de la FIFA™ y continuando su rol como bebida oficial de la Copa Mundial de la FIFA™, este legado también cobra vida a través de su alianza con Panini, llevando uno de los rituales más icónicos de los aficionados al corazón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La campaña se desplegará en los mercados de América Latina, ofreciendo experiencias especiales, exclusivas y adaptadas localmente para los apasionados fanáticos del fútbol de la región.





“En Coca-Cola, creemos que la Copa Mundial de la FIFA™ se trata, en última instancia, de emociones, y de estar presentes con los fanáticos mientras viven cada momento de ese recorrido”, dijo Sabrina Sánchez, Directora Senior Frontline Marketing de Coca-Cola Ecuador. “Durante generaciones, completar el Álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA™ ha sido una de las formas más significativas en que los fans se conectan con el torneo, y nuestro papel es acercarlos aún más a esa experiencia. Al asociarnos con Panini, acompañamos a los fanáticos en la expectativa, la emoción y la alegría que vienen con coleccionar, intercambiar y completar el álbum, ayudando a convertir cada paso del camino en un recuerdo compartido. A medida que nos acercamos a la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia, estamos orgullosos de dar vida a este ritual icónico a través de colecciones y experiencias exclusivas creadas especialmente para nuestros apasionados fans latinoamericanos.”





La alianza entre Coca-Cola y Panini celebra la emoción del torneo con el lanzamiento de una serie personalizada de cromos que inmortaliza la montaña rusa de emociones que experimentan los futbolistas durante el torneo. Cada cromo presenta a uno de los 14 jugadores élite globales, mostrando sus “caras de juego” que reflejan su pasión y rango de emociones en la cancha. Los coleccionistas y fanáticos tendrán la oportunidad de reunir a sus jugadores favoritos, incluyendo estrellas del fútbol como Lamine Yamal, Virgil van Dijk, Harry Kane, Enner Valencia, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros.





Este año, la serie exclusiva incluye cromos de jugadores latinoamericanos para las páginas de Coca-Cola dentro del álbum Panini, brindando a los fans una colección aún más única, que incluye a las estrellas:

Lautaro Martínez (Argentina)

Emiliano Martínez (Argentina)

Gabriel Magalhães (Brasil)

Jefferson Lerma (Colombia)

Enner Valencia (Ecuador)

Santiago Giménez (México)

Raúl Jiménez (México)

Federico Valverde (Uruguay)





Los fans también podrán construir su álbum digital escaneando sus cromos en la aplicación de Panini, disponible para descarga gratuita a partir de julio en www.albumesycromos.com.ec. Además, podrán vivir la experiencia digital oficial de Panini, con actividades y juegos para completar el álbum de una manera más dinámica e interactiva, ingresando aquí: https://paninicollection.fifa.com/launch?utm_campaign=P_int_col_product_005460-fifa-panini-collection&utm_medium=cta-coke-com&utm_source=coke-com





Aquí en Ecuador, los fans de Coca-Cola podrán encontrar cromos especiales de Panini debajo de las etiquetas de botellas seleccionadas de Coca-Cola Zero Azúcar de 1.8 litros y 2.75 litros, que pueden pegarse en la página dedicada de Coca-Cola dentro de su Álbum Oficial Panini de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Como parte de esta iniciativa global, se distribuirán más de 2 millones de cromos bajo las etiquetas de botellas de Coca-Cola en mercados seleccionados a nivel mundial.





Finalmente, en Ecuador, hemos preparado una experiencia más que especial que transformará el ritual de coleccionar cromos en algo épico. Se trata del Card Builder de OneXP, una dinámica interactiva que permite a los fans personalizar su propio cromo Panini de manera única, crear su diseño, imprimirlo o compartirlo en redes sociales. Esta experiencia combina creatividad, tecnología y la pasión por el fútbol, llevando la colección a otro nivel. Mantente atento a las redes sociales de Coca-Cola Ecuador para conocer más detalles.





Durante más de 50 años, las colecciones de cromos de la Copa Mundial de la FIFA™ de Panini han servido como una cuenta regresiva cultural hacia el inicio del torneo en países de todo el mundo. Introducidos por primera vez durante la Copa Mundial de la FIFA 1970™ en México, los álbumes se han convertido en recuerdos que capturan a los jugadores, equipos e historias de cada torneo. Con 48 naciones compitiendo en Canadá, México y Estados Unidos en 2026, la colección de este año será la más grande en la historia de Panini.





En Ecuador, esta tradición cobrará vida a través de diversas activaciones impulsadas por Coca-Cola Ecuador, que invitarán a los aficionados a reunirse, intercambiar láminas y compartir la emoción del torneo. Completar el álbum será parte de esa experiencia: desde la expectativa de descubrir una nueva lámina, la emoción de intercambiar repetidas y la ilusión de avanzar página a página, hasta la alegría de finalmente completarlo. Además, durante los 40 días del Mundial, la marca abrirá una fan zone para que los consumidores vivan la experiencia de primera mano.





“Los cromos Panini son más que coleccionables: son una tradición compartida que conecta generaciones de fans con la Copa Mundial de la FIFA™ y se convierten en tesoros para quienes completan el álbum”, dijo el Director General de Panini, Ivam Ataide Faria. “Esta alianza con Coca-Cola nos permite presentar esta tradición atemporal y llegar a aún más fans apasionados en América Latina de una manera accesible, emocionante y verdaderamente celebratoria.”





Se anunciarán más activaciones de Coca-Cola relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en las próximas semanas, invitando a los fans a celebrar cada paso del camino hacia el inicio del torneo.



