



Fortalecer la detección temprana, el acceso a diagnóstico y el uso de tecnología puede reducir costos, mejorar la atención y aliviar la presión sobre los servicios de salud en Colombia.

Diagnosticar a tiempo enfermedades como cáncer, diabetes y afecciones cardiovasculares no solo salva vidas, también evita que el sistema llegue tarde y bajo mayor presión a atenderlas.

En un momento en el que el sistema de salud en Ecuador enfrenta una creciente presión en costos, acceso y oportunidad en la atención, la medicina preventiva empieza a consolidarse como una de las herramientas más relevantes y aún subutilizadas para mejorar su sostenibilidad.





Más allá de las discusiones coyunturales, hay un consenso técnico cada vez más claro: anticiparse a la enfermedad no solo mejora los resultados en salud de los pacientes, sino que también reduce de manera significativa la carga sobre los servicios de mayor complejidad. Sin embargo, en la práctica, gran parte del sistema sigue operando de forma reactiva, atendiendo enfermedades en etapas avanzadas, cuando los costos económicos y humanos son considerablemente más altos.





En Ecuador, donde las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes representan una de las principales cargas para el sistema, fortalecer los esquemas de detección temprana y seguimiento oportuno puede marcar una diferencia sustancial. Diagnosticar a tiempo no solo aumenta las probabilidades de tratamiento exitoso, sino que también evita hospitalizaciones prolongadas y el uso intensivo de recursos especializados.





“El mayor riesgo para el sistema no es la enfermedad, es llegar tarde. La prevención es la única forma de anticiparnos y usar mejor los recursos disponibles”, señala Francisco Vélez, Director General de Siemens Healthineers para Colombia, Perú y Ecuador.





Avanzar hacia un modelo más preventivo no es solo una aspiración del sistema, sino una posibilidad cada vez más tangible gracias al desarrollo de tecnologías que permiten detectar enfermedades de forma más temprana, precisa y accesible. En este camino, compañías como Siemens Healthineers han venido trabajando en soluciones que integran diagnóstico avanzado, análisis de datos e inteligencia artificial para apoyar decisiones clínicas más oportunas.





El impacto de este tipo de herramientas no se limita a la innovación tecnológica. Su verdadero valor está en cómo contribuyen a transformar la manera en que se gestiona la salud: pasando de un enfoque reactivo a uno predictivo, donde es posible identificar riesgos antes de que se conviertan en enfermedades de alto impacto.





No obstante, el reto va más allá de la tecnología. Implica fortalecer las capacidades del sistema en materia de diagnóstico temprano, ampliar el acceso a estas herramientas y lograr una mejor articulación entre los distintos niveles de atención. Asimismo, requiere promover una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud, entendiendo que la prevención es una responsabilidad compartida entre instituciones, profesionales y ciudadanos.





Lejos de competir con la atención curativa, la medicina preventiva la complementa y la fortalece. Un sistema que logra anticiparse a la enfermedad es un sistema que puede operar con mayor eficiencia, responder mejor a la demanda y, en última instancia, ofrecer una atención más oportuna y de calidad.





El llamado, entonces, es a reconocer una oportunidad concreta: integrar la prevención como un eje estratégico para su evolución. En un entorno donde los retos son cada vez más complejos, avanzar hacia un modelo más preventivo no solo es deseable, sino necesario.