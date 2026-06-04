







GAES, una marca de Amplifon, líder mundial en cuidado auditivo, como parte de su compromiso con la excelencia y el desarrollo del talento humano, llevó a cabo un encuentro nacional de empleados. Este espacio fue concebido como una jornada de alineación, formación e inspiración, orientada a fortalecer la cultura organizacional y preparar a los equipos para los desafíos estratégicos de 2026.





"Este encuentro refleja nuestro compromiso con las personas que hacen posible GAES. Creemos firmemente que el crecimiento de la compañía comienza desde adentro, fortaleciendo el liderazgo, la motivación y la alineación de nuestros equipos", Darwin Álvarez, Clúster Manager de GAES Ecuador, Colombia y Panamá.





El evento marcó el lanzamiento oficial de Amplifon Product Experience APE, una nueva línea de productos que representa un paso clave en la evolución de la compañía en Ecuador. Durante la jornada, los empleados participaron en talleres estratégicos, sesiones de coaching lideradas por gerentes y dinámicas de integración que promovieron el trabajo en equipo, el liderazgo colaborativo y la conexión entre áreas.





El enfoque del encuentro fue estratégico con el propósito de asegurar que todos los equipos comprendan su rol en el posicionamiento de APE y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. La participación activa de líderes y gerentes reforzó el modelo de liderazgo cercano que caracteriza a GAES, promoviendo un ambiente de aprendizaje compartido y compromiso colectivo.





La compañía realiza estas actividades anualmente con el fin de reafirmar su apuesta por el desarrollo de su talento interno como motor de crecimiento, consolidando una cultura organizacional sólida, innovadora y enfocada en brindar soluciones auditivas de calidad para las personas.