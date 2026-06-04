







Grupo AJE anuncia la renovación de su alianza en Ecuador, con Michael Morales, uno de los máximos referentes del deporte ecuatoriano y ejemplo de disciplina, esfuerzo y perseverancia. Esta alianza se prolongará hasta el 2027, consolidando así al deportista como la imagen oficial de Dilyte, una de las marcas de hidratantes más importantes del grupo.





Durante el periodo de alianza se prevé que el deportista visite el país para desarrollar encuentros con sus seguidores, amantes de las artes marciales mixtas, consumidores de la marca, y, además, llevar a cabo acciones puntuales con medios de comunicación.





Uno de los principales objetivos de este convenio es destacar la importancia de complementar la práctica deportiva con una hidratación adecuada y responsable, que aporte todos los requerimientos necesarios para la recuperación del cuerpo y la optimización de la energía.





“En Grupo AJE creemos en el potencial, la disciplina y la capacidad de los talentos ecuatorianos para alcanzar grandes metas. Michael es un ejemplo de constancia y superación, valores con los que nos identificamos plenamente”, señaló Rolando Torres, jefe de marketing en Grupo AJE Ecuador categorías gaseosas, jugos ligeros, néctares y sueros.

Por su parte, Michael Morales destacó su compromiso para seguir dejando en alto la bandera ecuatoriana y traer el cinturón de campeón de su categoría (Wélter) al país. Además, el atleta resalta que “el apoyo de las marcas al deporte es parte fundamental al éxito de un deportista.”





Con esta renovación, Grupo AJE Ecuador reafirma su compromiso con el impulso al talento nacional y con el desarrollo de iniciativas que promuevan el deporte y disciplina, a través de figuras que inspiran a las nuevas generaciones y representan al país con orgullo en escenarios internacionales.



