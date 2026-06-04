







• Casi un tercio de los adultos que tomaron la píldora Wegovy® (semaglutida oral 25 mg) fueron respondedores tempranos al tratamiento, alcanzando una pérdida de peso promedio de 13.2% a los cuatro meses y de 21.6% al final del ensayo clínico OASIS 41 .

• Casi ocho de cada 10 personas con función física deficiente que tomaron la píldora Wegovy® casi duplicaron su capacidad de moverse, incluyendo agacharse, permanecer de pie cómodamente y mantenerse activas, en comparación con placebo2 .

• La comparación indirecta de tratamientos ORION y los estudios de preferencia de pacientes OPTIC, ahora publicados (resumen) en el Congreso Europeo sobre Obesidad, demostraron que la píldora Wegovy® proporciona una mayor pérdida de peso que orforglipron y tiene menores probabilidades de suspender el medicamento debido a efectos secundarios3-5 .





Novo Nordisk presentó hoy nuevos subanálisis del ensayo clínico fase 3 OASIS 4 en el Congreso Europeo sobre Obesidad 2026 (ECO por sus siglas en inglés), en Estambul, Turquía, que muestran qué tan bien funciona la píldora Wegovy® (semaglutida oral 25 mg) en adultos que viven con obesidad, en comparación con placebo.





Los nuevos hallazgos muestran que casi uno de cada tres adultos (28.8%) que respondieron tempranamente a la píldora Wegovy® – es decir, con una pérdida de peso ≥10% en la semana 16 – alcanzaron una pérdida de peso de 13.2% en la semana 16 del tratamiento1 . Este grupo de pacientes con respuesta temprana a la píldora Wegovy® llegó a alcanzar una pérdida de peso de 21.6% al final del ensayo (semana 64), mientras que las personas que no cumplieron con los criterios de ‘respuesta temprana’ igualmente lograron una pérdida de peso de 11.5%1 . Esto significa que ambos grupos alcanzaron una pérdida de peso clínicamente significativa al final del ensayo.









“Es importante que los pacientes y los profesionales de la salud entiendan que existen diferencias en la rapidez inicial de la pérdida de peso tras comenzar el tratamiento con semaglutida oral 25 mg, y cómo esto puede anticipar el grado de pérdida de peso que podría alcanzarse a más largo plazo”, dijo el Prof. W. Timothy Garvey, MD, del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Alabama en Birmingham. “Aunque la clara mayoría de los pacientes puede esperar una pérdida de peso clínicamente significativa, estos datos pueden ser útiles para manejar la titulación de dosis, las expectativas de los pacientes y el logro de los objetivos de tratamiento”.





Además de la pérdida de peso sustancial, un análisis independiente del ensayo OASIS 4, también presentado en ECO2026, mostró que, al tomar la píldora Wegovy®, casi ocho de cada 10 personas con función física deficiente alcanzaron cambios clínicamente significativos en las puntuaciones de función (77.3% frente a 42.9% en el grupo placebo)2 . Estas puntuaciones evalúan aspectos de la función física como el rango de movimiento y la resistencia6 . Este grupo de personas también logró una pérdida de peso similar a la observada en el grupo general que tomó la píldora Wegovy® .





“La base de evidencia que respalda los beneficios de la píldora Wegovy® continúa creciendo. Además de ofrecer una eficacia inigualable en pérdida de peso dentro de un tratamiento oral para la obesidad, los datos ahora subrayan las mejoras significativas que las personas pueden ver en su vida diaria. Aspectos que muchos pueden dar por sentado, como la capacidad de permanecer de pie durante un tiempo o simplemente agacharse, pueden verse afectados por el exceso de peso”, señaló Martin Holst Lange, director científico y vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo en Novo Nordisk. “Estos análisis de los datos de nuestro ensayo amplían nuestra comprensión de los beneficios más amplios de la píldora Wegovy®, al tiempo que reafirman su eficacia líder en su clase, así como su perfil de tolerabilidad y seguridad”.





Los datos que respaldan los análisis ORION y OPTIC, también presentados y publicados en ECO2026, mostraron que la píldora Wegovy® logró una mayor pérdida de peso y menores probabilidades de discontinuación del tratamiento debido a efectos secundarios que orforglipron3,4. La comparación indirecta de tratamientos ORION mostró que la píldora Wegovy® demostró una pérdida de peso media significativamente mayor que orforglipron 36 mg, y que orforglipron se asoció con una probabilidad aproximadamente 14 veces mayor de suspender el medicamento debido a efectos secundarios gastrointestinales3 . En el estudio de preferencia de pacientes OPTIC, 84% de los participantes en la encuesta prefirieron un perfil de tratamiento similar al de la píldora Wegovy® frente al de orforglipron4





Los datos presentados en ECO2026 reafirman los resultados primarios del ensayo OASIS 4, en el que adultos con un índice de masa corporal (IMC) de ≥30 (o ≥27 con ≥1 complicación relacionada con el peso) que tomaron la píldora Wegovy® mostraron una pérdida de peso promedio de 17%, en comparación con 2.7% en el grupo placebo, y un perfil de seguridad consistente con la clase terapéutica de agonistas del receptor GLP-1 7