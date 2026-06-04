







El Puerto Principal no solo fue el escenario de un festival de música, sino el punto de partida de una nueva etapa para la cerveza más refrescante del país. El Freshtival, organizado por Pilsener Light, se tomó el Santa Ana Garden para celebrar por todo lo alto el relanzamiento de la marca, que llega al mercado con una nueva imagen y más sabor.





El evento gratuito, que abrió sus puertas a las 14:00 horas y se extendió hasta las 22h00 horas, se convirtió en el refugio perfecto para 2000 personas, quienes buscaban escapar de la rutina. Fue el escenario perfecto para que conozcan la nueva propuesta en imagen y sabor de la cerveza, que ha evolucionado gracias a la escucha activa de las necesidades del consumidor. Los asistentes se encontraron con una propuesta que fusionó la música en vivo con espacios diseñados para el relax y la socialización, elementos que hoy definen el concepto de la renovada Pilsener Light.





La propuesta musical fue el corazón de la experiencia: el ritmo contagioso de Machaka, las mezclas explosivas de DJ Faricho y la energía escénica de Tommy Duque mantuvieron a la multitud en una vibración constante bajo el cielo de la Perla del Pacífico. Esta curaduría musical no fue coincidencia; buscó reflejar la versatilidad de la marca, que, con su nuevo sabor ligero y fácil de tomar, se posiciona como la compañía ideal para cualquier momento de disfrute.





“En Pilsener Light entendemos que el mundo ha cambiado y nuestros consumidores buscan experiencias que los inviten a desconectarse para volver a conectar con lo que realmente importa. Este Freshtival en Guayaquil es la plataforma perfecta para presentar nuestra nueva identidad: una imagen moderna y un sabor que mantiene nuestra esencia, pero eleva la frescura a otro nivel. Queremos que cada sorbo y cada festival sea un recordatorio de que la ligereza es una forma de disfrutar la vida”, expresó José Pérez-Vargas, Vicepresidente de Marketing de Cervecería Nacional.





Con el apoyo de aliados estratégicos como Human On the Road, la marca garantizó una producción de primer nivel que incluyó tecnología de punta en luces y sonido.





Este relanzamiento trasciende lo estético. La apuesta de Pilsener Light por realizar eventos de esta magnitud busca dinamizar la economía local y fortalecer la industria del entretenimiento en Guayaquil, una ciudad que respira energía costera.