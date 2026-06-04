Dra. Aura López de Cer-kita
Salud Escolar: las afecciones más comunes que no deben pasarse por alto
Es común que durante la estancia en las aulas niños y niñas presenten diversas afecciones leves pero frecuentes. “La combinación de mayor contacto entre niños, ambientes cerrados y cambios en los hábitos diarios puede favorecer la aparición de molestias que, aunque suelen ser consideradas normales, requieren atención oportuna para evitar que se agraven o afecten el desempeño escolar”, explica la Dra. Aura López de Cer-kita.
Afecciones comunes:
- Resfriados: están entre las molestias más frecuentes en esta temporada, y se caracterizan por congestión nasal, estornudos y malestar general. Estos cuadros suelen propagarse fácilmente en entornos escolares debido al contacto cercano entre estudiantes.
- Dolores de garganta: pueden estar asociados a infecciones virales o bacterianas, así como a cambios de temperatura o exposición a ambientes con aire acondicionado. A esto se suman las alergias respiratorias, que pueden intensificarse por el polvo, la humedad o agentes irritantes presentes en aulas y espacios cerrados.
- Irritación ocular: una afección manifestada a través de enrojecimiento, picazón o lagrimeo en el ojo. Esta puede estar relacionada con alergias, exposición a pantallas o incluso infecciones leves.
- Molestias gastrointestinales leves o dolores de cabeza: pueden aparecer como parte del proceso de adaptación a nuevas rutinas.
De acuerdo con la representante de Cer-kita, “En la mayoría de los casos, estas afecciones pueden ser evaluadas y tratadas en una consulta médica general y ambulatoria, lo que permite una atención oportuna sin necesidad de procedimientos complejos”.
La importancia de no subestimar los síntomas
- Si bien estas afecciones son comunes, no deben ser ignoradas ni tratadas únicamente con medidas caseras o automedicación. “Un síntoma aparentemente leve puede evolucionar si no se aborda adecuadamente, generando complicaciones que afectan tanto la salud del niño como su asistencia y rendimiento escolar”, advierte la experta de Cer-kita.
- Acudir a una consulta médica permite contar con un diagnóstico preciso, identificar la causa real del malestar y recibir el tratamiento adecuado. Además, brinda la oportunidad de orientar a padres y cuidadores sobre medidas preventivas, hábitos saludables y señales de alerta que requieren atención inmediata.
- La detección temprana y el acompañamiento médico son claves para garantizar que los niños se encuentren en óptimas condiciones, reduciendo riesgos y promoviendo su bienestar integral durante todo el año lectivo.