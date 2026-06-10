Clinica Internacional
Clínica Internacional y Saludsa evolucionan su convenio para transformar la experiencia hospitalaria de sus afiliados
- La alianza busca dinamizar la atención de afiliados con procesos más ágiles y mejor coordinación operativa.
- El convenio incorpora optimización de costos y respaldo de crédito hospitalario para facilitar el acceso.
- Se proyecta un crecimiento sostenido en atenciones y una integración progresiva de sistemas entre ambas instituciones.
Lo que inició en 2025 como una alianza estratégica para fortalecer la atención hospitalaria en Clínica Internacional, hoy evoluciona hacia un modelo más integrado, ágil y centrado en la experiencia del paciente. Clínica Internacional y Saludsa consolidan una nueva etapa enfocada en optimizar procesos, reducir tiempos de atención y facilitar el acceso oportuno a servicios médicos especializados. Desde la renovación del convenio en agosto de 2025, alrededor de 700 afiliados al seguro han sido derivados y atendidos en Clínica Internacional hasta la fecha.
La evolución del convenio responde al trabajo conjunto desarrollado durante los últimos meses, periodo en el que ambas instituciones fortalecieron la coordinación operativa y optimizaron procesos orientados a dinamizar la atención hospitalaria. Sobre esta base, la alianza incorpora mejoras enfocadas en brindar una experiencia más eficiente, accesible y confiable para los afiliados.
Entre los principales avances se encuentran mejoras en procesos de ingreso y alta hospitalaria, mayor agilidad en autorizaciones y una integración progresiva de herramientas tecnológicas para optimizar la atención. Asimismo, el convenio mantiene condiciones que favorecen la accesibilidad, como costos optimizados y respaldo de crédito hospitalario para los afiliados.
“Esta alianza ha experimentado una evolución significativa desde 2025, consolidando una relación de trabajo más estratégica, eficiente y alineada con las necesidades de nuestros afiliados. Hoy contamos con procesos más ágiles, una coordinación interinstitucional fortalecida y una visión compartida centrada en la excelencia del servicio. Nuestro compromiso es seguir potenciando este convenio para garantizar una atención hospitalaria cada vez más oportuna, confiable y accesible, generando bienestar y valor en cada etapa de la experiencia del paciente”, señaló Viviana Carvajal, Jefa Comercial y de Convenios de Clínica Internacional.
Como parte de esta evolución, el convenio prioriza la atención hospitalaria y quirúrgica respaldada por la infraestructura y tecnología de Clínica Internacional, incorporando innovación médica como las cirugías con realidad aumentada, que contribuyen a procedimientos más precisos y a optimizar los tiempos de recuperación.
Además del impacto para los afiliados, esta articulación entre aseguradora y prestador fortalece el sistema de salud privado en Quito al promover una operación más eficiente, optimizar recursos y ampliar el acceso a servicios hospitalarios de calidad.
A futuro, ambas instituciones proyectan continuar fortaleciendo la alianza mediante mejoras continuas en procesos e integración progresiva de sistemas, con el objetivo de responder de forma más ágil y eficiente a las necesidades de los pacientes.
De esta manera, Clínica Internacional y SaludSa ratifican su compromiso de impulsar una atención hospitalaria más eficiente, accesible y alineada con las nuevas demandas del sector salud, a través de una alianza enfocada en generar valor real para sus afiliados.