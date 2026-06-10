



Según la IATA, el Combustible de Aviación Sostenible (SAF) podría aportar cerca del 65% de la reducción de emisiones necesarias para alcanzar emisiones netas cero en la aviación hacia 2050.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), el transporte genera aproximadamente el 24% de las emisiones globales de CO₂ relacionadas con la energía.

La sostenibilidad continúa consolidándose como uno de los principales desafíos y oportunidades para el sector logístico. En un contexto donde las empresas buscan reducir su impacto ambiental y avanzar hacia operaciones más eficientes, la electrificación de flotas y el uso de energías renovables comienzan a transformar la manera en que se realizan las entregas urbanas en el país.





Esta tendencia fue reconocida recientemente durante la segunda edición de los Premios de Excelencia Logística de ASOLOG, donde DHL Express Ecuador obtuvo el segundo lugar en la categoría de Logística Sostenible gracias a una iniciativa enfocada en la descarbonización de las operaciones logísticas.





El proyecto, orientado a eliminar las emisiones de la última milla en entornos urbanos, ha permitido que Quito y Ambato se conviertan en las primeras rutas de DHL 100% verdes al operar con esquemas de distribución urbana completamente eléctricos dentro de este segmento, reduciendo significativamente las emisiones asociadas al transporte de mercancías.





La propuesta incorpora además generación de energía renovable para abastecer parte de la operación. Solo durante 2025, una planta solar instalada en Quito produjo más de 98.000 kWh, volumen que superó la demanda requerida para la carga de los vehículos eléctricos utilizados en las operaciones de distribución.





Entre los resultados alcanzados se encuentra la sustitución de más de 152.000 kilómetros recorridos por vehículos diésel, evitando la emisión de más de 41 toneladas de CO₂ equivalente a nivel local. A esto se suman esfuerzos orientados a la reducción de emisiones en el transporte aéreo mediante el Programa GoGreen Plus, el cual comprende el uso de Combustible de Aviación Sostenible (SAF), una alternativa que permite a las empresas reducir hasta el 80% de su huella de carbono a través de sus envíos internacionales.





La iniciativa también destaca por la incorporación de herramientas de medición y estándares internacionales para el monitoreo de emisiones, permitiendo contar con procesos de trazabilidad y verificación de resultados ambientales. Asimismo, más de 1.900 empresas ecuatorianas han accedido a reportes verificados sobre la reducción de su huella de carbono derivada de estas acciones.





Actualmente, más del 42% de la flota de DHL Express Ecuador ya se encuentra electrificada, reflejando el avance de la movilidad sostenible dentro del sector y el potencial de este tipo de modelos para ser replicados en otras ciudades del país.





"La descarbonización de la logística urbana ya es una realidad en Ecuador. Este tipo de proyectos demuestran que es posible combinar innovación, eficiencia operativa y responsabilidad ambiental para contribuir al desarrollo de ciudades más sostenibles", señaló Edith Villavicencio, gerente general de DHL Express Ecuador.





El reconocimiento otorgado por ASOLOG evidencia cómo la sostenibilidad está dejando de ser una meta de largo plazo para convertirse en una práctica concreta dentro de la cadena logística, impulsando nuevas formas de distribución alineadas con los compromisos ambientales que hoy demandan los mercados y las ciudades. A través de iniciativas de esta naturaleza, la Compañía busca contribuir al desarrollo de una logística más limpia, eficiente y preparada para los desafíos ambientales del futuro.