



KiosKo invitando a las familias ecuatorianas a jugar, compartir y crear momentos fuera de la pantalla





En Ecuador, el entorno digital ya forma parte de la vida cotidiana de la niñez. Según el INEC, en 2025, el 52,5% de niños entre 5 y 11 años usa internet y el 48,8% utiliza teléfono celular. Frente a esta realidad, KiosKo de Alpina presenta una propuesta lúdica y tangible que invita a redescubrir el juego fuera de la pantalla, a través de una dinámica que combina producto, entretenimiento y participación.





La actividad promocional llega mediante el lanzamiento de un álbum inspirado en Mundo Mochi, un universo que se ha consolidado como un éxito en ventas para la marca gracias a sus distintas colecciones. Esta nueva propuesta incluye un álbum disponible en Queso Mozzarella KiosKo 700 g, mientras que los cromos se encuentran en packs de Yogurt KiosKo Premio y Mozzarella snack KiosKo. En total, los consumidores podrán coleccionar 24 cromos, fortaleciendo una dinámica que integra que integra sabor, juego y descubrimiento.





La mecánica invita a los consumidores a adquirir el álbum, buscar los cromos en los productos participantes, completar la colección e intercambiar personajes. De esta manera, una compra cotidiana se transforma en una actividad participativa que incentiva la interacción, la imaginación y la recordación de marca.





Como parte de esta evolución, la marca presenta Dinomochis, las nuevas figuras sorpresa que se suman al universo de Mundo Mochi en Yogurt KiosKo. Con esta incorporación, KiosKo amplía su marca y continúa construyendo un lenguaje propio para conectar con nuevas generaciones y mantenerse cerca de los consumidores ecuatorianos.





“Con álbum mochi buscamos que KiosKo esté presente en momentos cotidianos de una manera diferente desde el producto hasta una experiencia que invita a compartir, coleccionar y disfrutar en familia”, señaló Luis Armendáriz, Jefe de Marketing de Alpina Ecuador.





Alpina Ecuador cuenta con una trayectoria de 30 años en el país y produce sus quesos y yogures en sus plantas de San Gabriel y Machachi, con leche 100% ecuatoriana y talento local. Con esta innovación, la compañía consolida su compromiso de seguir desarrollando productos y experiencias pensadas para el mercado ecuatoriano, acompañando la vida diaria de sus consumidores con propuestas cercanas, creativas y memorables.