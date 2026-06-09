







El Director de la Junta de Beneficencia, Juan Javier Cordovez Ortega, recibió a Miguel Ángel Gil Marín, Consejero Delegado del Atlético de Madrid, en una jornada que permitió fortalecer la alianza internacional que impulsa el Proyecto Social Deportivo JBG, una iniciativa que hoy beneficia a más de 15.000 niños y jóvenes en distintas provincias del Ecuador.





Durante el encuentro, Cordovez destacó la importancia de seguir consolidando este modelo de cooperación internacional como una herramienta de transformación social."Esta alianza fortalece los lazos que hemos construido junto a Scholas Occurrentes y al Atlético de Madrid para seguir impulsando el proyecto social deportivo más grande del Ecuador. Compartimos una visión común: formar mejores ciudadanos, generar oportunidades y transformar la vida de miles de niños y jóvenes a través del deporte, la educación y los valores", señaló.





La agenda inició con un recorrido por la red hospitalaria de la Junta de Beneficencia, donde la delegación conoció de primera mano el alcance de la labor social y de salud que la institución desarrolla a nivel nacional. Posteriormente, visitaron la Ciudad Deportiva JBG, donde compartieron con niños y jóvenes que forman parte del Proyecto Social Deportivo, una iniciativa que promueve inclusión, educación y desarrollo humano a través del deporte.





Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la develación y bendición de un mural inspirado en el encuentro entre el Papa León XIV y representantes de este proyecto social. La obra, creada por el artista guayaquileño Fabricio Valverde, es una réplica del cuadro bendecido por el Santo Padre y representa el esfuerzo conjunto de la Junta de Beneficencia, Scholas Occurrentes y el Atlético de Madrid por construir oportunidades para las nuevas generaciones.





La ceremonia de bendición estuvo a cargo del Arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera, quien compartió una reflexión inspirada en las palabras de San Pablo: “Corran hacia la meta”.Durante su mensaje, destacó que el deporte constituye una auténtica escuela de disciplina, perseverancia y superación personal, capaz de ayudar a niños y jóvenes a descubrir su propósito y construir un proyecto de vida alejado de la violencia, las drogas y otras realidades que amenazan su futuro."No basta con participar; es necesario saber hacia dónde se quiere llegar y estar dispuestos a trabajar con constancia para lograrlo", expresó el Arzobispo, al tiempo que resaltó que los sueños se alcanzan cuando están acompañados de disciplina, responsabilidad y perseverancia.





Asimismo, recordó que el Proyecto Social Deportivo JBG busca ofrecer a adolescentes y jóvenes un camino alternativo para desarrollar sus talentos, fortalecer su carácter y aprender valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo y la constancia.





Para la Junta de Beneficencia, esta visita representa una nueva muestra de confianza en un modelo que entiende al deporte como una poderosa herramienta de transformación social, capaz de generar oportunidades, fortalecer comunidades y construir una cultura de paz."Cuando una organización social, una institución educativa y un club de alcance mundial se unen alrededor de un mismo propósito, el resultado es una oportunidad real para cambiar vidas. Ese es el verdadero significado de esta alianza y el camino que queremos seguir fortaleciendo para miles de niños y jóvenes del Ecuador", concluyó Juan Javier Córdova.





Con iniciativas como esta, la Junta de Beneficencia continúa consolidando su compromiso con el desarrollo integral de las nuevas generaciones, convencida de que el deporte, la educación y los valores son herramientas fundamentales para construir un mejor futuro para el país.



